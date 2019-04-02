Программа второй недели Франкофонии в Баку – КультГид Lady.Day.Az

В Баку с 30 марта по 15 апреля пройдет ежегодный фестиваль "Недели Франкофонии" при участии посольств Франции, Бельгии, Коста-Рики, Греции, Венгрии, Марокко, Мексики, Молдовы, Румынии, Швейцарии, Эстонии, Литвы, Латвии в Азербайджане, а также представительства Евросоюза.

Lady.Day.Az представляет программу второй недели фестиваля:

Показ румынского фильма "Вероника" Элизабет Боста

Где: Бакинская Школа Хогвартса

Когда: 9 апреля в 15:00. Вход свободный

Показ документального фильма "Мосты времени"

Где: Park Cinema Flame Towers

Когда: 9 апреля в 19:00. Вход свободный

Документальный фильм Кристины Бриеде и литовского мастера документального кино Андрюса Стоня "Мосты времени" - это проект сотрудничества трёх стран Балтии. Это история об уникальном явлении в истории мирового кино - поэтическом документальном кино Балтии и поисках души в истории и искусстве.

Выставка молдавских художников "Молдова - мое сердце"

Где: Музей современного искусства

Когда: 10 апреля в 18:00. Вход свободный

Выставка "Молдова - мое сердце" - проект двух молдавских художников Антонины и Виталия Гришчюк. В рамках выставки будут представлены около 50 работ выполненных в различных техниках. Основной темой работ художников является сельская жизнь Молдовы, ее жители и архитектура города Кишинёв.

Конференция на тему "Значение французского языка в мексиканской литературе"

Где: Азербайджанский университет языков, корпус Табриз

Когда: 11 апреля в 11:00. Вход свободный

Посол Мексики в Азербайджане Родриго Лабардини проведет конференцию, где будет говорить о значении французского языка в творчестве известных мексиканских писателей Карлоса Фуэнтеса, Альфонсо Рейеса и Октавио Паса.

Выставка Бруно Буреля

Где: Центр творчества Максуда Ибрагимбекова

Когда: 11 апреля в 18:00. Вход свободный

Французский фотограф Бруно Бурель представит фотоэкспозицию из своей книги, посвященной Будапешту.

Показ фильма "Корпорация" Николаса Силхола

Где: Центр современного искусства YARAT

Когда: 11 апреля в 19:30. Вход свободный

Эмили, один из менеджеров по персоналу в многонациональной компании Esen. Она была выбрана на эту должность начальником Стефаном Фронкартом за свою элегантную безжалостность. У нее действительно есть особенные способности...

Концерт "Arabaesque" Маруана Бенабдаллаха

Где: Международный центр мугама

Когда: 12 апреля в 19:00. Вход свободный

Проект "Arabaesque" пианиста из Марракеша Маруана Бенабдаллаха призван пробудить интерес слушателей разных стран к классической музыке.

Показ греческого фильма "Kazantzakis" Яниса Самаргдиса

Где: Park Cinema Flame Towers

Когда: 13 апреля в 15:00. Вход свободный

Выставка фотографа Майи Багировой

Где: галерея Art Tower

Когда: 14 апреля в 19:00. Вход свободный

Азербайджанский фотограф Майя Багирова получает образование в престижной французской школе Spéos. Она сотрудничает с издательством "Paris Match".

Данная экспозиция продемонстрирует ее отношение к Парижу.

Ф. Агаларова

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