Программа второй недели Франкофонии в Баку – КультГид Lady.Day.Az

В Баку с 30 марта по 15 апреля пройдет ежегодный фестиваль "Недели Франкофонии" при участии посольств Франции, Бельгии, Коста-Рики, Греции, Венгрии, Марокко, Мексики, Молдовы, Румынии, Швейцарии, Эстонии, Литвы, Латвии в Азербайджане, а также представительства Евросоюза.
Lady.Day.Az представляет программу второй недели фестиваля:
Показ румынского фильма "Вероника" Элизабет Боста
Где: Бакинская Школа Хогвартса
Когда: 9 апреля в 15:00. Вход свободный
Показ документального фильма "Мосты времени"
Где: Park Cinema Flame Towers
Когда: 9 апреля в 19:00. Вход свободный
Документальный фильм Кристины Бриеде и литовского мастера документального кино Андрюса Стоня "Мосты времени" - это проект сотрудничества трёх стран Балтии. Это история об уникальном явлении в истории мирового кино - поэтическом документальном кино Балтии и поисках души в истории и искусстве.
Выставка молдавских художников "Молдова - мое сердце"
Где: Музей современного искусства
Когда: 10 апреля в 18:00. Вход свободный
Выставка "Молдова - мое сердце" - проект двух молдавских художников Антонины и Виталия Гришчюк. В рамках выставки будут представлены около 50 работ выполненных в различных техниках. Основной темой работ художников является сельская жизнь Молдовы, ее жители и архитектура города Кишинёв.
Конференция на тему "Значение французского языка в мексиканской литературе"
Где: Азербайджанский университет языков, корпус Табриз
Когда: 11 апреля в 11:00. Вход свободный
Посол Мексики в Азербайджане Родриго Лабардини проведет конференцию, где будет говорить о значении французского языка в творчестве известных мексиканских писателей Карлоса Фуэнтеса, Альфонсо Рейеса и Октавио Паса.
Выставка Бруно Буреля
Где: Центр творчества Максуда Ибрагимбекова
Когда: 11 апреля в 18:00. Вход свободный
Французский фотограф Бруно Бурель представит фотоэкспозицию из своей книги, посвященной Будапешту.
Показ фильма "Корпорация" Николаса Силхола
Где: Центр современного искусства YARAT
Когда: 11 апреля в 19:30. Вход свободный
Эмили, один из менеджеров по персоналу в многонациональной компании Esen. Она была выбрана на эту должность начальником Стефаном Фронкартом за свою элегантную безжалостность. У нее действительно есть особенные способности...
Концерт "Arabaesque" Маруана Бенабдаллаха
Где: Международный центр мугама
Когда: 12 апреля в 19:00. Вход свободный
Проект "Arabaesque" пианиста из Марракеша Маруана Бенабдаллаха призван пробудить интерес слушателей разных стран к классической музыке.
Показ греческого фильма "Kazantzakis" Яниса Самаргдиса
Где: Park Cinema Flame Towers
Когда: 13 апреля в 15:00. Вход свободный
Выставка фотографа Майи Багировой
Где: галерея Art Tower
Когда: 14 апреля в 19:00. Вход свободный
Азербайджанский фотограф Майя Багирова получает образование в престижной французской школе Spéos. Она сотрудничает с издательством "Paris Match".
Данная экспозиция продемонстрирует ее отношение к Парижу.
Ф. Агаларова
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