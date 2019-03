Программа первой недели Франкофонии в Баку - КультГид Lady.Day.Az

В Баку с 30 марта по 15 апреля пройдет ежегодный фестиваль "Недели Франкофонии" при участии посольств Франции, Бельгии, Коста-Рики, Греции, Венгрии, Марокко, Мексики, Молдовы, Румынии, Швейцарии, Эстонии, Литвы, Латвии в Азербайджане, а также представительства Евросоюза.

Lady.Day.Az представляет программу первой недели фестиваля:

Концерт "О прекрасная весна! Вечные песни"

Где: в Международном центре мугама

Когда: 30 марта в 19:00. Вход свободный

Известные швейцарские музыканты - певец и гитарист Марк Аймон и ударник Эфраим Салзман - выступят с концертом "О прекрасная весна! Вечные песни". В их исполнении прозвучат произведения, являющиеся синтезом традиционных народных песен с современной музыкой.

Марк Аймон родился в 1982 году в швейцарском городе Сион. Он - большой любитель путешествий и искусства, а также является автором четырех альбомов под названиями - "The astronaut", "An almond tree in winter", "Marc Aymon", "Of a single mouth". Его песни особенно популярны в странах Южной Америки и Африки, а также в Иране, США и во всех франкоязычных странах мира. Марк - участник многих музыкальных фестивалей, он выступает с концертами в разных странах мира.

Эфраим Салзман родился в 1975 году в швейцарском городе Натерс. Он с детства привязан к музыке. Его чувство ритма и исполнение на ударных музыкальных инструментах вызывают у зрителей восторг. Он запомнился многим зрителям своими исполнениями известных произведений - Valaisdulcimer, drums, Kotamo, Handpan, Bockhornxylo, Glasuduи и многих других. Вот уже более 20-ти лет он выступает на известной сцене Валаис в Швейцарии, а также в Германии.

Музыканты выступят с этой же концертной программой 1 апреля в 19:00 в Сумгайытском государственном драматическом театре.

"Вчера" венгерского режиссера Балинта Каньереса

Где: Park Cinema Flame Towers

Когда: 2 апреля в 19:00. Вход свободный

Фильм "Вчера" ("Hier") снят в 2018 году венгерским режиссером Балинтом Каньересом.

50-летний Виктор Ганц владеет процветающей строительной компанией, которая работает по всему миру. Серьезные проблемы на стройке в Марокко вынуждают его отправиться в страну, где он сталкивается с воспоминаниями о своем прошлом, которые были тщательно похоронены в глубине его сознания. Дезинформация, возвращение бывшей любви, которая некогда таинственно исчезла, расследование в подполье, чтобы найти ее... Виктор Ганц медленно погружается в лабиринт, где переплетаются настоящее и прошлое.

Диктант по французскому языку

Где: Азербайджано-французский университет (UFAZ)

Когда: 3 апреля в 17:00. Вход свободный

Два фильма из Молдовы

Где: Центр современного искусства YARAT

Когда: 3 апреля в 19:00. Вход свободный

Здесь будут показаны два фильма из Молдовы - "Milika" Валериу Жэрегина и "Salix Caprea" Валериу Андрюты.

"Heidi" Алена Гспонера

Где: Park Cinema Flame Towers

Когда: 4 апреля в 19:00. Вход свободный

В швейцарском фильме 2015 года рассказывается история молодой девушки, которая живет в швейцарских Альпах со своим дедушкой-пастухом.

Выставка картин Николаса Канеллоса

Где: Азербайджано-французский университет (UFAZ)

Когда: 5 апреля в 12:00. Вход свободный

Посол Греции в Азербайджане Николас Канеллос известен в Баку не только как талантливый дипломат, но и как художник. Его работы не раз становились украшением столичных мероприятий. И вот в рамках фестиваля посол представит свою персональную выставку.

"Hayat" марроканского режиссера Рауфа Себбахина

Где: Кино-клуб отеля Landmark

Когда: 5 апреля в 19:00. Вход свободный

"Hayat" марроканского режиссера Рауфа Себбахина, снятый в 2017 году, рассказывает историю нескольких людей, которые случайно встретились в автобусе на пути из Танжера в Агадир. Это своего рода дорожный фильм, который позволяет нам открыть для себя новый Марокко и нетипичных персонажей.

Детский кружок: "Румынские народные сказки"

Где: Бакинская Школа Хогвартса

Когда: 6 апреля в 10:00. Вход свободный

Мероприятие на тему сходства румынских сказок и легенд с азербайджанскими. Здесь дети будут рисовать то, что больше всего впечатлило их в сказках.

Фильм "Эстонка в Париже"

Где: Park Cinema Flame Towers

Когда: 6 апреля в 15:00. Вход свободный

Фильм эстонского режиссера и актера "Эстонка в Париже" рассказывает об Анне, разведенной 50-летней женщине, которая покидает небольшой эстонский город, чтобы ухаживать за пожилой женщиной в Париже, свободной душой эстонкой, эмигрировавшей во Францию в 1930-х годах...

Фильм "Por Las Plumas" Нетто Виллалобоса

Где: Кино-клуб отеля Landmark

Когда: 6 апреля в 19:00. Вход свободный

Фильм из Коста-Рики "Por Las Plumas" (английское название: "All About the Feathers") Нетто Виллалобоса - это черная комедия, снятая в 2013 году. Она рассказывает историю Чало, одинокого охранника, который приобретает своего первого бойцовского петуха для игр, но вместо этого бессознательно ищет компаньона и обнаруживает горьковато-сладкий вкус дружбы.

Перформанс DJ SHLØMO

Где: iN Club

Когда: 6 апреля в 23:59. Вход - 10 AZN

Выступление французского ди-джея DJ SHLØMO порадует поклонников электронной музыки в Баку.

Турнир по шахматам

Где: Шахматный клуб "Gənclik"

Когда: 7 апреля 11:00. Вход свободный

Открытие молодежного турнира по шахматам состоится 7 апреля в зале Rotonda отеля Landmark. Турнир будет проходить с 7 по 12 апреля в Шахматном клубе "Gənclik".

Юбилей Жака Бреля

Где: Кино-клуб отеля Landmark

Когда: 8 апреля в 18:30. Вход свободный

Поклонники известного бельгийского франкоязычного поэта, барда, актёра и режиссёра Жака Бреля в этот день отметят его 90-летие.

Мероприятие под названием "Великий Жак" органзовано посольством Бельгии в Азербайджане.

