Слово-девиз каждого знака Зодиака в 2019 году

Этот год обещает быть ярким и насыщенным. Для некоторых знаков Зодиака судьба уготовила значительные перемены в сферах деятельности. И чтобы достичь успеха в новой сфере, нужно руководствоваться словом-девизом, которое поможет получить шанс на светлое будущее и не пожалеть о содеянном.

Lady.Day.Az представляет слово-девиз для каждого знака:

Овен

Слово-девиз: Направление.

Этому знаку Зодиакак не придется скучать в 2019 году. Им нужно продвигаться вперед, покорять новые горизонты и получать знания. Энергетика представителей способствует им в этом, поэтому приложив небольшую силу, они смогут дотянуться до высот.

Телец

Слово-девиз: Мощность.

Никакая сила не сможет остановить знак на половине пути, тем более, если перед собой они видят четкую цель. 2019 год - хорошее время для планирования и расстановки своих приоритетов. Для них не будет трудностей, но даже если они и начнут возникать на пути, представители их легко преодолеют. И не поздоровится тем, кто станет у них на пути. Поэтому для достижения желаемого, им нужно только набраться смелости.

Близнецы

Слово-девиз: Самосовершенствование.

Пришло время осознать знаку, что ему нужно для того, чтобы ощущать себя полностью счастливым. Познание им укажет на дорогу, по которой они могут без препятствий двигаться. Новые открытия укажут им на то, что жизнь только открывается для них в полном совершенстве. И в ней нужно, как можно больше узнать нового и неизведанного.

Рак

Слово-девиз: Перерождение.

В 2019 году в жизни знака произойдут удивительные перемены. Главное, не бояться новых изменений и всего того, что в жизни будет происходить в первый раз. Представителям нужно избавиться от страхов и опасений. Они могут стать важной проблемой на пути к новому. Все перерождения будут происходить как в духовном, так и в физическом плане. И к этому нужно быть готовыми.

Лев

Слово-девиз: Решительность.

Решительность поможет знакам приблизиться к своей заветной цели. То, что для них предназначено много новых открытий, предначертано судьбой. Представители этого знака могут с уверенностью смотреть в будущее и не бояться того, что с ними будет происходить. Перемены будут только в хорошую сторону.

Дева

Слово-девиз: Успех.

Какие бы планы не построил знак, все у него будет получаться. Проблемы в некоторых сферах все равно будут беспокоить представителей, но это не помешает им призвать на свою сторону фортуну. Не нужно заранее паниковать и упрекать себя в излишней сентиментальности. Планка успеха будет на высшем уровне, а заветные желания начнут исполняться своим чередом.

Весы

Слово-девиз: Счастье.

Несмотря на то, что начало года не принесет значительных перемен, зато к весне все прояснится, и знаки прочувствуют на себе все проявления радости. Радостные и счастливые события поселятся в доме представителей. К тому же, хозяйка года им приготовила неожиданный и приятный сюрприз. Все сложится, как нельзя лучше и радостней.

Скорпион

Слово-девиз: Удача.

Этому знаку в 2019 году не придется бороться за место под солнцем. Оно для них будет свободно. Перемены в жизни будут чередоваться белой и черной полосой, но все это пройдет безболезненно, и в итоге разрешится благополучно. Весь год представителю будет способствовать успех, ведь он станет для него надежным и преданным партнером.

Стрелец

Слово-девиз: Стремление.

Это слово поможет знакам найти верный путь и идти по нему не сворачивая. Чтобы ее достичь, все события будут благоприятны. Все задуманные желания сбудутся, если знак не проявит свою пассивность, а немного им в этом поможет.

Козерог

Слово-девиз: Эффект.

Год поможет знаку встряхнуться от сна и попасть в мир незабываемых впечатлений. Начало года ознаменуется приятными событиями, от которых они получат грандиозный эффект. Это может быть что угодно - от неожиданных знакомств до долгожданных путешествий. Главное, все это воспринимать как должное, и не забывать благодарить судьбу за проявленную щедрость.

Водолей

Слово-девиз: Неожиданность.

2019 год станет вершиной сюрпризов и подарков для знака. С неожиданной стороны к ним придет то, что они ожидали меньше всего. Но это будет приятный сюрприз, так что стоит морально подготовиться к его приходу. И это перевернет все мировоззрение другой стороной, поэтому из-за этого они станут намного счастливее и успешнее. Хотя начало года начнется без малейшего намека к улучшению, все же, к началу весны ожидайте главные перемены в своей жизни.

Рыбы

Слово-девиз: Самопознание.

Наступило время смелых и активных действий. Не стоит прислушиваться к чужому мнению, нужно научиться принимать решение своим умом. Если они так и сделают, то важные цели перед ними откроют свои ворота и впустят их на свершение действий. И не нужно знакам бояться двигаться вперед. Своим решительным поступком они внесут в скучную жизнь перемены.

Х. Зейналова