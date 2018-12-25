Какие знаки Зодиака будут счастливы в 2019 году?

Рассказываем, как добиться благосклонности переменчивой и капризной покровительницы наступающего года Желтой Земляной.

Овен

Для Овнов 2019-й готовит массу сюрпризов. Свободные представители этого знака будут настроены на романтический лад в первой половине года, а значит, у них велики шансы встретить свою вторую половинку. Те, кто уже состоят в отношениях, постараются вывести их на новый уровень - узаконят их в ЗАГСе или решатся стать родителями. С июня по декабрь 2019-го у Овнов будет прекрасная возможность для переезда в другой город или страну и других радикальных перемен. Однако все получится только при условии, если представители этого знака смогут угодить символу года - Желтой Земляной Свинье. Для этого темпераментным Овнам придется сдерживать свои эмоции, чтобы избежать конфликтов с окружающими.

Девиз года: "Тише едешь - дальше будешь"

Телец

В следующем году Тельцам, которые очень любят давать непрошенные советы, нужно побороть эту вредную привычку, если они хотят, чтобы Желтая Земляная Свинья была к ним благосклонна. Ведь символ 2019-го не любит тех, кто постоянно вмешивается в дела окружающих. Весной для Тельцов наступит непростое время - им нужно будет проработать все жизненные уроки, которые они не усвоили ранее. Чтобы обрести покой и душевное спокойствие, Тельцам предстоит простить давних обидчиков и наконец пережить болезненные утраты. Это непросто, но, приложив определенные усилия и заручившись поддержкой близких, представители этого знака смогут с этим справиться. В начале лета Тельцов ждут изменения в карьере, а конкретные перспективы профессионального развития прояснятся ближе к осени.

Девиз года: "Одна голова - хорошо, а две лучше"

Близнецы

Близнецы большую часть зимы будут решать семейные проблемы - им предстоит урегулировать отношения с близкими родственниками. Весной и в начале лета представители данного знака с головой погрузятся в вопросы вступления в наследство. Чтобы решить все по совести и никого не оставить в обиде, Близнецам потребуется хороший юрист, которого они найдут через знакомых. Личная жизнь представителей знака будет неопределенной - их ждет вереница необременительных и быстротечных романов. Это особенно понравится тем, кто пока не готов связать себя серьезными отношениями.

Девиз года: "Все, чего ты действительно хочешь, - реально!"

Рак

Первые шесть месяцев 2019-го Раки будут старательно улучшать свои жилищные условия. Кто-то может затеять стройку, кто-то - ремонт, а кто-то - переезд. Но что бы ни задумали Раки, успех их ждет только при условии, если они заручатся поддержкой второй половинки. Думать о всеобщем благе - хорошо, но еще лучше делать это вместе с кем-то. Кроме того, представителям этого знака Зодиака не стоит пренебрегать общением с родственниками, которые живут далеко - никогда не угадаешь, кто из близких людей придет на помощь в трудную минуту, а кто, наоборот, отвернется.

Девиз года: "Хочешь найти новый путь - сойди со старой дороги"

Лев

Львы получат поддержку Желтой Земляной Свиньи довольно легко, если откажутся от некоторого высокомерия, которое им присуще. У представителей этого знака много достоинств, но маленькие недостатки все же портят жизнь и им, и их окружению. Львам стоит больше думать о других, и тогда укрепятся их отношения с близкими и возникнут связи среди новых знакомых. Наиболее болезненный вопрос для Львов в 2019-м будет связан с общением с детьми и родителями. Если вы бездетный Лев, то больше времени проводите со старшими - так вы сможете почерпнуть много полезных знаний. Если у вас есть дети, уделяйте больше внимания им, ведь они растут так быстро.

Девиз года: "Все может измениться за один день, если вы искренне этого захотите"

Дева

Девам в самом начале 2019-го стоит прислушаться к своей интуиции - именно она подскажет, что нужно исправить в наступившем году. Многие представители этого знака чувствуют себя не очень счастливыми только потому, что неправильно трактуют свои же желания. Проявите мужество и честно оцените все обстоятельства своей жизни. Избавившись от ненужных мыслей и эмоций, вы по-новому взглянете на мир и получите то, к чему стремитесь. Лето - лучшее время для отдыха. Даже если у вас нет подходящей компании, все равно стоит отправиться в путешествие. Вы проведете много времени наедине с собой и сможете навести порядок в мыслях.

Девиз года: "Мечтайте по-крупному и прямо сейчас сделайте маленький шаг навстречу своим желаниям"

Весы

Весам не стоит затевать никаких глобальных перемен до самой весны. Представителям этого знака лучше оставаться спокойными и даже поддаться лени, пока стоят холода - так они сберегут силы в период хандры и авитаминоза. А вот с приходом тепла Весам следует направить всю накопленную за зиму энергию на реализацию давнишних планов. Что бы вы ни задумали, время для этого придет самое подходящее. Всем представителям этого знака, состоящим в отношениях, не нужно спешить с официальной регистрацией брака. Лучше отложить это ответственное дело до осени, чтобы иметь возможность избежать болезненного расставания в том случае, если партнер вам не подходит.

Девиз года: "Все гениальное - просто"

Скорпион

Скорпионы в самом начале года получат работу своей мечты. Причем идеально подходящей она будет не только потому, что окажется прибыльной и интересной, но и из-за коллектива - представителям этого знака в кои-то веки повезет с коллегами. Весной не стоит планировать ничего грандиозного - все будет валиться из рук без причины. А вот лето станет отличным временем для долгожданной встречи с друзьями, с которыми вы очень давно не виделись. Скорпионы могут нагрянуть к ним с неожиданным визитом, а потом позвать к себе. Что касается любовных дел, Желтая Земляная Свинья подарит гармонию тем, кто верен своему выбору.

Девиз года: "Счастье - это когда тебя понимают"

Стрелец

Зимой Стрельцы будут радоваться безвылазному сидению дома, а с приходом весны им станет любопытно, почему никто не переживает из-за их отсутствия. Представители этого знака "выползут" наружу, чтобы снова заявить о себе. Общественность почему-то не будет шокирована появлением Стрельцов, поэтому решение этой ситуации они найдут в отдыхе на берегу моря. Там у них может случиться непродолжительный курортный роман, который не оставит ничего, кроме приятных воспоминаний. Но эта поездка, скорее всего, даст Стрельцам мотивацию на радикальные перемены: смену работы, переезд в другую страну или внезапное преображение.

Девиз года: "Победитель всегда остается один"

Козерог

Козероги будут завалены работой до самого лета. С наступлением весны они внезапно очнутся и примутся за то, что так старательно игнорировали в первой половине года. Представители этого знака будут активно расширять сферу своих рабочих контактов, заводить новых друзей и приятелей. Козерогам, которые состоят в отношениях, захочется новизны и острых ощущений. Но прежде, чем заводить интрижку, оцените все, чем рискуете - вы можете потерять действительно близкого и любимого человека, поддавшись мимолетному увлечению. Все крупные покупки лучше планировать на конец года после правильного распределения финансов.

Девиз года: "Лучше жалеть о том, что попробовал, чем о том, на что так и не решился"

Водолей

Водолеи зимой и весной будут заняты накоплением новых активов, и это касается не только материальных ценностей. Чтобы развить свои самые сильные стороны, представителям этого знака придется сильно постараться - их замучают советами всевозможные "доброжелатели". Летом Водолеи совершат несколько крупных покупок. Хорошо бы сделать это на отложенные деньги - брать что-то в кредит в 2019-м не стоит. Тем, кто планирует свадьбу, лучше отказаться от грандиозного праздника и устроить тихое торжество: так вы не только сэкономите деньги, но и получите удовольствие от общения с близкими.

Девиз года: "Держитесь за тех, кто помогает вам становиться лучше и счастливее"

Рыбы

В первую пару месяцев года Рыбы могут пережить небольшой психологический кризис - им будет казаться, что они несчастны и никак не могут получить то, чего заслуживают. Выбраться из этого состояния им поможет близкий родственник, к доводам которого они раньше не прислушивались. Весной Рыбам стоит отправиться в путешествие, несмотря на проблемы с финансами. Встретив день рождения за границей, представители этого знака испытают неожиданный прилив сил и вдохновения. Лучшим местом для путешествия будет город с выходом к морю или океану - Рыбам пойдет на пользу покровительство родной стихии.

Девиз года: "Сложности есть у всех. Иди к своей цели"

Х. Зейналова

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницы Lady.Day.Az в İnstagram и Facebook