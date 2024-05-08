8 мая 2024

8 мая 2024 09:05

Парикмахер заплатит клиентке, которая год ходила в шапке после выпрямления волос

В Германии парикмахера обязали заплатить клиентке €2500 за боль и страдания после неудачного выпрямления волос, сообщает Spiegel, передает Day.Az.

Пострадавшая сходила на процедуру выпрямления волос, но осталась недовольна проделанной мастером работой. После посещения парикмахера ее волосы стали "неестественно соломенного цвета" и выглядели нездорово. Женщина заявила, что чувствовала себя крайне плохо и почти год выходила из дома только в шапочке. Как сообщается, сразу после неудачного выпрямления ей пришлось убрать длину, поскольку концы волос слиплись и их невозможно было расчесать.

Парикмахер утверждала, что клиентка могла потерять волосы из-за неправильного лечения или последствий беременности. Но обе эти причины были исключены экспертным заключением. В итоге суд признал женщину из Рейнланд-Пфальца потерпевшей, теперь она получит €2500  компенсации от нерадивого мастера.


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