Ученые назвали важный фактор прочных отношений, о котором часто забывают

Канадские ученые из Университета Брока изучили важность чувства взаимопонимания в романтических и дружеских отношениях. Исследование опубликовано в научном журнале Personality and Social Psychology Bulletin (PSPB), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Команда сосредоточилась на том, как понимание со стороны близких людей может сделать отношения центральными для самоидентичности человека.

"Мы пришли к выводу, что чувство понимания может глубоко резонировать с тем, кем являются люди. Это может стать одним из способов, благодаря которому человек начинает больше ценить отношения и видеть в них особый смысл", - отметили авторы исследования.

Ученые провели серию из четырех экспериментов, в ходе которых участникам предложили описать ситуации понимания и непонимания в различных сценариях отношений. Добровольцы также должны были рассказать, насколько взаимоотношения с близкими людьми важны для их самоощущения.

Исследователи обнаружили, что когда участники отыгрывали сценарии взаимопонимания в отношениях (романтических или дружеских), у них возникало более сильное чувство последовательности, наличия смысла и отождествления своей личности с этими отношениями.

Специалисты отметили, что самоидентификация через отношения делает такую связь более прочной, поскольку в этом случае люди охотнее защищают эти отношения как часть своего мировоззрения.