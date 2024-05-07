Названо растение, обладающее мощными омолаживающими свойствами

Ученые из Сплитского университета в Хорватии обнаружили, что гидролаты и эфирные масла, полученные из морского фенхеля, обладают сильным антиоксидантным и антивозрастным потенциалом. Результаты исследования опубликованы в журнале Foods, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Морской фенхель относится к группе многолетних ароматических трав, принадлежащих к семейству моркови (Apiaceae). Растение также называют морским укропом из-за его внешней схожести с представителями семейства Зонтичных, которые обладают тонким стеблем и пышной верхушкой.

В ходе научной работы ученые использовали комбинацию химических и биологических методов анализа для изучения биохимического состава и биологических свойств морского фенхеля, собранного во Франции и Хорватии. Оказалось, что это растение обладает мощным антиоксидантным и антивозрастным потенциалом. Фенольные растительные соединения, входящие в его состав, способны бороться со старением, защищая клетки от повреждений особыми формами кислорода - свободными радикалами. Они накапливаются в организме в ходе естественного обмена веществ.

Также отмечается, что хорватский морской фенхель проявляет антитирозиназную и антиколлагеназную активность - гидролаты и эфирные масла на его основе в составе уходовой косметики могут способствовать смягчению кожи, выравниванию ее тона и осветлению пигментных пятен. Ученые надеются, что их открытие поспособствует разработке новых, безопасных и натуральных омолаживающих косметических добавок.