Названы заболевания, на которые может указывать сухость губ

Постоянная сухость губ может свидетельствовать о наличии различных заболеваний, в том числе анемии, болезней ЖКТ, аллергии, вируса герпеса и других патологий. Об этом "Газете.Ru" рассказала врач-дерматолог сети клиник ЦИДК Мария Константинова, передает Day.Az.

"На самом деле причин, вызывающих постоянную сухость губ, достаточно много, начиная с обыкновенного обветривания в морозную погоду, заканчивая

серьезными внутренними заболеваниями. Так, сухость губ возникает при использовании некачественной косметики, в качестве аллергической реакции на употребляемые продукты, зубную пасту или губную помаду, в результате анемии, как следствие заболеваний ЖКТ, например, гастрита, панкреатита, дисбактериоза кишечника или при наличии в организме вируса герпеса", - отметила Константинова.

Кроме того, сухость кожи губ - один из признаков развития сахарного диабета, гипотиреоза, псориаза и красной волчанки.

"Часто на сухость губ жалуются в конце зимы или начале весны. Тут причина кроется в недостатке витаминов и воздействии внешних неблагоприятных погодных факторов: низких температур или сухости в отапливаемых помещениях. Сохнуть и шелушиться губы могут при банальном недостатке воды. Однако если сухость губ не проходит долгое время, то лучше обратиться к специалисту", - посоветовала врач.

Лечение напрямую зависит от причин. Если это проблемы с ЖКТ, то от сухости не удастся избавиться до тех пор, пока организм не придет в норму. Если кожа на губах сильно сухая, появляются трещины, то врач может назначить специальные мази с противовоспалительным и смягчающим действием.