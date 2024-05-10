Тренер назвала самый доступный вид кардиотренировок

Фитнес-тренер Эллен Томпсон назвала самый доступный вид кардиотренировок. Ее слова приводит Fitandwell.com, передает Day.Az.

По ее словам, это ходьба. "Она не требует ни членства в тренажерном зале, ни специального оборудования, ни каких-либо особых навыков. Каждый может просто выйти на улицу и погулять", - заявила она.

Томпсон отметила, что нет никакого стандарта для ходьбы, чтобы она могла считаться кардиотренировкой. "Идите в своем темпе. Любая прогулка в течение любого периода времени сожжет некоторое количество калорий и при этом заставит сердце работать на более высоком уровне, чем сидение на диване или за компьютером", - заявила тренер.