10 мая 2024

10 мая 2024 10:30

Тренер назвала самый доступный вид кардиотренировок

Фитнес-тренер Эллен Томпсон назвала самый доступный вид кардиотренировок. Ее слова приводит Fitandwell.com, передает Day.Az.

По ее словам, это ходьба. "Она не требует ни членства в тренажерном зале, ни специального оборудования, ни каких-либо особых навыков. Каждый может просто выйти на улицу и погулять", - заявила она.

Томпсон отметила, что нет никакого стандарта для ходьбы, чтобы она могла считаться кардиотренировкой. "Идите в своем темпе. Любая прогулка в течение любого периода времени сожжет некоторое количество калорий и при этом заставит сердце работать на более высоком уровне, чем сидение на диване или за компьютером", - заявила тренер.


Просмотров: 142

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровье

24 сентября 2023 11:00

  • 6 310
«Вода соле»: как сделать простейший напиток, ускоряющий похудение и улучшающий сон

Здоровье

26 апреля 2023 13:50

  • 5 453
Диета при язве желудка - рассказывает диетолог Гюнай Мамедова

Здоровье

11 апреля 2023 09:35

  • 9 195
Возможно ли омоложение без пластических операций? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

3 апреля 2023 12:45

  • 9 157
Волшебное средство от морщин: ботулотоксин или ботокс - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

30 марта 2023 11:30

  • 8 124
Мезотерапия или биоревитализация? В чем разница? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

22 марта 2023 22:58

  • 4 605
Арнольд Шварценеггер поделился простой стратегией похудения

Здоровье

13 февраля 2023 00:29

  • 5 431
Названы основные опасности намеренного заражения ветрянкой

Здоровье

11 февраля 2023 00:33

  • 6 148
Диетологи назвали идеальные продукты для похудения

Здоровье

9 февраля 2023 00:39

  • 4 917
Одноразовые пакеты для грудного молока опасны - предупреждение химиков

Здоровье

5 февраля 2023 08:01

  • 6 577
Эндокринолог назвала самый главный гормон в организме