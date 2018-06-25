Актеры, изменившиеся до неузнаваемости - ФОТО

Не будем лукавить и говорить, что мы любили этих красавцев не за внешность, а исключительно за талант. Нет, мы просто любили их. А они - растолстели, причем так, что это кажется нам настоящей трагедией. Как вы могли, парни?!

Вэл Килмер

Можно было бы, конечно, сделать скидку на возраст - как никак, Вэлу Килмеру уже 57 лет, - но мы не будем. Потому что растолстел Килмер не сегодня и даже не вчера. Поэтому мы спрашиваем: как ты мог, Вэл? Мы, может быть, и готовы смириться с растолстевшим Бэтменом из "Бэтмен навсегда" - у нас теперь все равно другой Бэтмен. Но с растолстевшим Джимом Моррисоном из фильма "Дорз" - никогда!

Джон Траволта

В детстве Траволта учился чечетке у брата великого танцора Джима Келли, и в юности тоже продолжал танцевать. Так что после выхода мюзиклов "Лихорадка субботнего вечера" и "Бриолин" Джон Траволта стал настоящей иконой диско. А после Джон стал звездой первой величины, разбогател и сменил увлечение танцами на увлечение самолетами. Их у него несколько, и все они названы в честь детей Траволты. Джон, похоже, это хобби тебя губит! Вернись в танцевальный зал!

Алек Болдуин

Алека Болдуина, кажется, никто уже и не помнит подтянутым красавцем с тонкими и выразительными чертами лица, эталонным героем-любовником и мужем Ким Бесингер. Мы помним его неопрятным дяденькой, который все время что-то жует. Неизвестно, почему так получается, но папарацци все время снимают Болдуина, когда он что-то ест. При этом сам актер уверяет, что уже более 10 лет является вегетарианцем. Алек, это тебя от морковки так разнесло?

Рассел Кроу

Рассел Кроу уверяет, что набрал вес в 120 килограммов для роли в фильме "Славные парни", и ему пришлось растолстеть еще больше - для съемок в картине "Boy Erased". А мы спрашиваем: кого ты хочешь обмануть, Рассел? Ты не Кристиан Бейл, который способен для одной роли набрать 40 килограммов, а для другой - сбросить 60. А вот ты растолстел еще до того, как сценарий "Славных парней" был написан.

Брендан Фрейзер

Вот уж действительно трагическая история карьеры, прервавшейся на взлете: ты еще помнишь красавчика из "Мумии" и жертву сексапильной дьяволицы в исполнении Лиз Херли из "Ослепленного желаниями"? Так вот, это - он, Брендон Фрейзер. Чья карьера шла в гору,но внезапно забуксовала. И Брендон, по всей вероятности, решил заесть свои неприятности. Извини, Брендон, но сегодня прекрасная дьяволица не стала бы исполнять твои желания. История о проданной душе гораздо интереснее зрителю, чем история про грех чревоугодия.

Стивен Сигал

Мастер боевых искусств скорее всего, нравился не тебе, а твоей старшей сестрице: гигант Стивен был звездой боевиков в те годы, когда ты пешком под стол ходила (или вообще еще не родилась). И, конечно, Стивен уже может позволить себе расслабиться, в его-то почтенные годы. Но есть одно но: Железный Арни, Итальянский жеребец Сталлоне, и неподражаемый Чак Норрис все еще в великолепной форме, несмотря на свой глубокий пенсионный возраст. Стивен, а с тобой-то что? Черный пояс по поеданию спагетти?

Мэттью Перри

Как известно, самой заметной ролью в карьере Пэрри стала роль Чендлера в сериале"Друзья", так что мы, собственно, и видели в Мэттью "своего парня", а не героя-любовника. Теперь еще достаточно молодой Мэттью органично вписывается в роль "своего дедуси".

Джонни Депп

Самая трагичная история потолстения. Нет, мы не простим! На самом деле мы знаем, что Джонни не столько растолстел, сколько "заматерел" с годами, а потом - натурально опух от бесконечных алкогольных возлияний, вызванных тяжелым разводом и финансовыми проблемами. Сейчас актер уже привел себя в порядок и в новом фильме про пиратов мы увидели старого-доброго стройного красавца Деппа. Но знай, Джонни: то, что мы увидели два года назад - мы не простим! Нельзя же так пугать, в самом деле.

cosmo