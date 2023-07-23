Самый простой расклад Таро: 6 вопросов, которые помогут понять себя

Схем расклада карт Таро - великое множество, но начать мы рекомендуем с самого простого. Ведь пока не получишь ответы на главные вопросы о себе - нет смысла спрашивать ни о чем другом.
Существует великое множество схем для раскладов карт Таро: от традиционных цыганских (гадания на любовь, взаимоотношения, благополучие), эзотерических (мои способности, карма, мой ангел-хранитель) до новомодных психологических (причины депрессии, отработка архетипа личности, сильные и слабые стороны характера).
Чтобы получать с помощью гадания на картах Таро глубокую и полезную информацию, недостаточно изучать литературу по теме. Нужно постоянно заниматься своим саморазвитием. Духовные практики, йога, изучение психологии помогут тебе в познании самого себя и развитии интуиции. Ведь именно интуиция является проводником в общении с таро. Значения карт Таро не ограничиваются специальными учебниками и исследованиями специалистов, обязательно веди свой личный дневник Таро, отслеживай в нем, как себя отыгрывает та или иная карта в реальности, в твоей личной практике. Только так ты сможешь научиться получать объективную информацию. Толкование Таро - вещь интересная и сложная, учиться придется всю жизнь.
Изучи схему одного из раскладов таро. Он поможет тебе разобраться в собственной личности.
- Мое мироощущение. Есть ли у меня коммуникация с миром, с окружающими людьми, с природой?
- Самооценка. Как я принимаю и понимаю себя?
- Внутренний рост. Какие духовные процессы способствуют этому росту?
- Образ самого себя. Как мое существо выглядит внешне?
- Модели поведения. Как я взаимодействую с миром?
- Гармония. Гармоничны ли мои отношения с миром? В чем их гармоничность или, наоборот, дисгармония?
Обращаясь к гаданию на картах Таро, задавай вопросы о настоящем. Ведь будущее очень изменчиво, оно зависит от наших действий сегодня. Самым популярным является гадание на любовь. Но если в паре возникли проблемы, нужно делать акцент на том, как эти проблемы разрешить, а не спрашивать, разрешатся ли они? Если при помощи Таро ты гадаешь на отношения, то опрометчиво спрашивать "Когда я выйду замуж?" и сидеть дома, дожидаясь принца. Спрашивай не что будет и когда, а что тебе изменить сегодня в своей жизни, на что обратить внимание здесь и сейчас.
Пусть Таро станет для тебя хорошим советчиком и подспорьем для обретения каждодневного счастья и личного роста, а не просто игрой для удовлетворения любопытства.