Самый простой расклад Таро: 6 вопросов, которые помогут понять себя

Схем расклада карт Таро - великое множество, но начать мы рекомендуем с самого простого. Ведь пока не получишь ответы на главные вопросы о себе - нет смысла спрашивать ни о чем другом.

Существует великое множество схем для раскладов карт Таро: от традиционных цыганских (гадания на любовь, взаимоотношения, благополучие), эзотерических (мои способности, карма, мой ангел-хранитель) до новомодных психологических (причины депрессии, отработка архетипа личности, сильные и слабые стороны характера).

Чтобы получать с помощью гадания на картах Таро глубокую и полезную информацию, недостаточно изучать литературу по теме. Нужно постоянно заниматься своим саморазвитием. Духовные практики, йога, изучение психологии помогут тебе в познании самого себя и развитии интуиции. Ведь именно интуиция является проводником в общении с таро. Значения карт Таро не ограничиваются специальными учебниками и исследованиями специалистов, обязательно веди свой личный дневник Таро, отслеживай в нем, как себя отыгрывает та или иная карта в реальности, в твоей личной практике. Только так ты сможешь научиться получать объективную информацию. Толкование Таро - вещь интересная и сложная, учиться придется всю жизнь.

Изучи схему одного из раскладов таро. Он поможет тебе разобраться в собственной личности.