3 самых шокирующих преступлений в истории моды

За блеском мира моды иногда скрываются по-настоящему мрачные истории. Богатство и слава знаменитых дизайнеров и топ-моделей нередко становятся предметом раздоров и приводят к конфликтам, а иногда даже жестоким преступлениям. Мы собрали 3 самых шокирующих из них - в каждом из этих случаев глянцевые журналы на время превращались в криминальные хроники.

Убийство Джанни Версаче

Об этом знаменитом инциденте написаны книги, сняты фильмы и даже целый сериал (второй сезон "Американской истории преступлений"). 15 июля 1997 года Джанни Версаче, основатель бренда Versace, возвращался домой с прогулки по Майями. Обычно он отправлял за свежими газетами личного помощника, но именно в то роковое утро почему-то решил зайти в киоск сам. Это спонтанное решение стоило ему жизни. Когда он уже стоял на пороге своего особняка, раздались два выстрела. Пули попали дизайнеру в затылок. На вызов срочно приехала скорая, но спасти Версаче уже не удалось: в больнице медики зафиксировали его смерть. Восемь дней полиция не могла найти убийцу, пока не обнаружила тело Эндрю Кьюненена - серийного убийцы, который застрелился из того же пистолета, каким убил Версаче и еще несколько жертв. Его мотивы так и остались нераскрытыми.

Дело Маурицио Гуччи

27 марта 1995 года. Бывший президент Gucci подходит к своему офису в Милане. В воздухе раздаются три выстрела - пули попадают ему в спину и ягодицу. Маурицио Гуччи падает на землю и получает еще одну пулю - на этот раз, в висок. Он скончался на месте. Следствие сразу же стало разрабатывать версию причастности к преступлению бывшей супруги Гуччи - Патриции Реджани. Все знали об их публичном скандале с наследником империи Gucci, который бросил бывшую жену ради романа с молодой любовницей. Правда, никаких доказательств найдено не было, поэтому расследование затянулось на целых 2 года. Потом до полиции дошла информация о неком Ивано Савиони, который мог быть убийцей. В ходе допроса мужчина признается, что исполнил заказное убийство Маурицио Гуччи. Выяснилось, что его действительно организовала оскорбленная бывшая супруга - через свою подругу-экстрасенса, которой духи и подсказали эту идею. Судебное разбирательство закончилось серьезным приговором - Реджани и все ее сообщники отправляются за решетку на целых 26 лет. Правда, в итоге она выходит из тюрьмы, отсидев половину срока - за хорошее поведение. Эта история в духе захватывающего триллера стала такой популярной, что по ее мотивам даже написали книгу, а Ридли Скотт планирует снять фильм с Леди Гагой в главной роли.

Таинственное исчезновение Витторио Миссони

Все знают Missoni - итальянский бренд, знаменитый своим жизнерадостным трикотажем с фирменным узором-зигзагом. Впрочем, одна из связанных с брендом историй вовсе не так радужна, как дизайн их вещей. Речь идет о таинственном исчезновении генерального директора итальянской марки Витторио Миссони вместе с женой и несколькими друзьями. В 2013 году компания отправилась в отпуск на частном самолете - они решили долететь от Венесуэлы до Каракаса. По пути они пропали - будто в буквальном смысле испарились. Никаких следов самолета и его пассажиров обнаружено не было ни в конечной точке, ни по пути следования. Позже исследователи случайно нашли на дне моря тот самый самолет, который был опознан по серийному номеру. В обломках было обнаружено 5 трупов, но тела Витторио Миссони там не было. На этом странности не закончились: в 180 км от места крушения в итоге нашли дорожную сумку, принадлежавшую пропавшему Миссони. Его самого, однако, так и не нашли - как и иных следов его присутствия.

Bazaar