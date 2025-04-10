10 апреля 2025

10 апреля 2025 11:27

Раскрыто влияние «Оземпика» на рацион питания

Применение популярных препаратов для снижения веса - таких как Ozempic, Wegovy и Mounjaro - значительно влияет на предпочтения в еде. Согласно исследованию ученых из Университета Арканзаса, те, кто принимает GLP-1, стали есть меньше переработанных продуктов, сахара, красного мяса, а также стали меньше употреблять алкоголь. Исследование опубликовано в журнале Food Quality and Preference, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Препараты из группы агонистов рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (GLP-1), изначально разработанные для лечения диабета, помогают снижать аппетит и вес, и, как выяснилось, корректируют рацион.

Исследование охватило почти 2000 человек, включая тех, кто в настоящее время принимает такие препараты, принимал их ранее, планирует начать прием, а также контрольную группу. Более 70 процентов участников заявили о снижении потребления переработанных продуктов, 50 процентов - газировки и красного мяса.

Однако полностью желание есть вредную пищу не исчезает: даже при сокращении количества таких продуктов, тяга к ним остается. Единственные категории с ростом потребления - это фрукты, зелень и вода.

Авторы исследования отмечают: рост популярности GLP-1 уже влияет на рынок. Пищевые компании адаптируют стратегии, разрабатывают продукты вроде "батончиков для GLP-1-диеты" или специализированных меню.

По словам исследователей, изменения в рационе могут стать вызовом для производителей сладостей, снеков и полуфабрикатов и одновременно открыть возможности для роста в сегменте овощей и фруктов.


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