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10 августа 2024 11:09

Названы лучшие овощи для детокса организма

Наш организм обладает уникальными системами детоксикации, которые частично дублируют друг друга для большей эффективности. Важную роль в этом процессе играет желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) и, соответственно, продукты, которые человек потребляет. О том, какие овощи способствуют детоксу организма, "Газете.Ru" врач-эндокринолог, врач-диетолог "СМ-Клиника", к.м.н. Оксана Михалева, передает Day.Az.

"Отдельную и важную роль в детоксикации играет желудочно-кишечный тракт. Он одним из первых встречается с чужеродными молекулами. И что немаловажно, в нормальном функционировании ЖКТ и детоксикации участвуют непосредственно продукты питания, которые мы употребляем. В первую очередь это относится к достаточному употреблению продуктов, богатых пищевыми волокнами. Причем пищевые волокна представлены двумя видами: нерастворимые и растворимые. И те, и другие нужны для процесса детоксикации, но участвуют они на разных этапах этого процесса", - рассказала Михалева.

Она отметила, что много нерастворимых пищевых волокон (их еще называют клетчаткой) содержится в овощах, обладающих плотной и грубоволокнистой структурой. Это, например, разные виды капусты, стебли сельдерея, свекла, репа, редька, сладкий перец, огурцы с кожицей. Особенно ценными в этом плане являются перечисленные овощи, употребляемые в свежем виде. Также много клетчатки содержится в цельнозерновых злаках (в оболочке зерна).

"Клетчатка способна связывать в просвете желудочно-кишечного тракта различные токсины (тяжелые металлы, микробные клетки, погибшие клетки кишечника, частично молекулы холестерина) и выводить их из организма. Кроме того, некоторые облигатные представители нормальной кишечной микрофлоры используют клетчатку в качестве питательного источника и достаточное ее поступление поддерживает нормальный микробиоценоз ЖКТ. Здоровые же бактерии обеспечивают мощнейшую защиту, в том числе и иммунную, против чужеродных молекул", - объяснила врач.

Растворимые пищевые волокна, по ее словам, также жизненно необходимы для детоксикации в ЖКТ. Они способны связывать и выводить молекулы холестерина, желчных кислот, тяжелых металлов, продукты распада бактерий, продукты брожения и гниения в кишечнике (особенно при дисмикробиоценозе, когда развивается условно-патогенная флора вместо здоровой), а также частично связывают токсичные газы, образуемые бактериями в кишечнике, уменьшая проявления метеоризма.

"Эти волокна содержатся в таких овощах, как тыква, кабачок, баклажан, помидоры, свекла, морковь, бобовые, также много их в ягодах. Свежие или малообработанные овощи в этом плане предпочтительнее. Растворимые пищевые волокна являются пищей для полезных бактерий кишечника и способствуют созданию здорового защитного бактериального барьера на поверхности кишечного эпителия, препятствуя попаданию токсинов внутрь организма", - добавила специалист.

Также она отметила, что все виды пищеварительных волокон стимулируют процесс пищеварения и опорожнения кишечника, что связано непосредственно с избавлением нашего организма от токсичных веществ.

"Важный момент в детоксикации - достаточное поступление антиоксидантов растительного происхождения. В процессе нашей жизнедеятельности постоянно происходят реакции окисления, побочным продуктом которых могут быть токсичные вещества. Они должны своевременно инактивироваться антиоксидантной системой. Большую роль в антиоксидантной защите играют фитохимические вещества растительного происхождения, а также некоторые витамины. Особенно много этих веществ в ярко окрашенных овощах и фруктах. Из овощей на первом месте красный лук, тыква, томаты, авокадо, морковь, сладкий перец, брокколи и разные виды зелени", - отметила врач.

Много витаминов-антиоксидантов, по ее словам, содержится в красных и оранжевых овощах: морковь, тыква, батат, сладкий перец (они богаты бета-каротином) и в овощах-рекордсменах по содержанию витамина С: белокочанной капусте (особенно в квашеной) и зелени.

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