7 важных фактов о здоровье, которые нужно знать всем - ФОТО

Совершенно неожиданные открытия ученых о том, что влияет на здоровье. Некоторые просто шокируют.

Уборка вредит женским легким

Ну все, теперь у тебя есть научное оправдание не убирать в квартире часто. Оказывается, со временем состояние легких очень ухудшается у уборщиц и женщин, которые пользуются разными чистящими средствами, убирая свой дом. Причем ухудшение такое же, как если бы эти женщины 20 лет курили.

К такому выводу пришли ученые из Бергенского университета в Норвегии после своего 20-летного эксперимента. В нем участвовало порядка 6000 человек, у которых проверяли состояние легких и дыхательных путей в целом.

Так что поменьше пользуйся всякой химией, когда затеваешь уборку.

Снимай пижаму

Оказывается, для здоровья полезно спать голышом, а не в пижамах или в красивом нижнем белье. Это доказали эксперты из Национального фонда по проблемам сна в США. Просто одежда мешает установить оптимальную температуру тела. Из-за этого даже могут случаться бессонницы. Опять же всякие резинки, завязки могут нарушать кровообращение.

Если на тебе во время сна нет одежды, то риск появления грибковых инфекций в интимных местах значительно уменьшается. Кроме того, волосы и кожа будут выглядеть здоровее, поскольку если прохладно, то наш организм начинает вырабатывать гормоны, повышающие регенерацию.

Одинокие стройнее влюбленных

Девять лет австралийские ученые Центрального университета Квинсленда следили за 15 000 людьми. В результате отметили, что те, кто был в отношениях, на 20% чаще имел лишний вес, чем одинокий человек. При этом парочки, как правило, придерживались здорового образа жизни в том числе и в еде.

Причина оказалась простой - когда семья собирается за ужином или обедом, то чаще порции больше, чем у тех, кто привык есть в одиночку. И, как правило, влюбленные просто успокаиваются, что они уже не одни, им не нужно привлекать и завоевывать кого-то, вот и расслабляются. Начинают есть больше вредной и жирной еды, сладостей.

У оптимистов сердце болит реже

Оказывается, оптимистичный настрой влияет на уровень гормонов, которые отвечают за тревогу и стресс. У оптимистов этих гормонов в разы меньше. Просто они очень сильно влияют на повышение кровяного давления. А это как раз может привести к инфарктам и сердечно-сосудистым заболеваниям.

Этот научный факт доказали ученые Университета Дьюка. Анализ анкет порядка 2 400 пациентов с хронической стенокардией позволил сделать вывод - людям с позитивным отношением к жизни на 30-40 % реже необходимо было стационарное лечение, чем пациентам-пессимистам.

Сон при свете приводит к депрессии

Даже слабый свет работу внутренних биологических часов может нарушать, считает японский профессор Кендзи Обаяси. Потому что в темноте вырабатывается гормон мелатонин и малейший источник света негативно влияет на его секрецию. А это сказывается на психике. Может появиться депрессия даже у тех, кто никогда не страдал от этого.

Чтобы прийти к подобным выводам, японские ученые два года наблюдали за спящими пожилыми людьми, у которых не было депрессии. В конце эксперимента у тех, кто не спал в полной темноте, появилась тревожность.

Так что лучше купи в спальню плотные шторы. И чтобы никаких даже мелких источников света не мешали сну.

Голодание для иммунитета

Если отказаться от еды на 2-4 дня, то иммунная система обновляется. Так показало исследование ученых Университета Южной Калифорнии.

Был проведён эксперимент - участники добровольно голодали каждые полгода по несколько дней. И именно в эти дни организм пользовался своими запасами жира, глюкозы и кетонов и разрушал множество лейкоцитов. Это все помогало клеткам иммунной системы обновиться.

Но опять же не стоит этим злоупотреблять. Не всем голодание идет на пользу. При нарушениях сердечного ритма, желчнокаменной, мочекаменной и язвенной болезнях, циррозе печени голодание противопоказанно.

Счастье в интернете

Для счастья интернет нужен каждый день. К такому выводу пришли ученые из Центра технологических инноваций и культуры при Университете Осло, после того, как провели опрос среди 100 000 европейцев.

И тут состояние счастья связано не с количеством потраченного на интернет времени, а с тем, что именно человек делает в мировой паутине.

Также специалисты университета выяснили, что интернет помогает быстрее преодолеть кризис среднего возраста.

edinstvennaya.ua