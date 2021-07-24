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ТОП-5 простых масок для жирной кожи - ФОТО

Кожа, склонная к жирности - проблема многих женщин. Существует пять элементарных масок, помогающих в борьбе с жирной кожей, которые вы запросто можете сделать в домашних условиях.

1. Огуречная

Натереть огурец, смешать с белком яйца, нанести на лицо минут на 15-20. Хорошо стягивает поры, а белок в свою очередь - подсушивает кожу.

2. Помидорная

Мякоть одного помидора протереть на терке, нанести на лицо на 15-20 минут. Особенно полезна для кожи нездорового землистого цвета с расширенными порами. Такая маска не только сужает поры, но и питает кожу.

3. Маска с молоком

Марля или тонкий платок смачивается в свежем некипяченом молоке и накладывается на лицо. Держать необходимо 30 минут.

4. Маска с фруктовым соком

Сначала надо смочить марлю водой, а потом - соком огурца или лимона (для жирной кожи) или любых других фруктов (для всех других типов кожи). 

5. Маска из алоэ

Старый лист алоэ раздавить в чеснокодавилке, нанести полученную кашицу на лицо на 15-20 минут. Использовать этот рецепт три раза в неделю.

ivona.bigmir.net


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