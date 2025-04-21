Выявлена неожиданная причина бессонницы

Один час использования гаджетов перед сном повышает риск возникновения бессонницы. Ученые из Норвегии проанализировали данные более 45 тысяч студентов и выяснили, что всего один час экранного времени в постели повышает вероятность нарушений сна на 59 процентов и сокращает его продолжительность в среднем на 24 минуты. Результаты опубликованы в Frontiers in Psychiatry, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В исследовании участвовали молодые люди в возрасте от 18 до 28 лет. Их спрашивали, пользуются ли они электронными устройствами, после того как ложатся спать, сколько времени проводят за экраном и что именно делают: смотрят фильмы, играют, читают учебные материалы, слушают аудио или сидят в соцсетях. Кроме того, фиксировалось время отхода ко сну, продолжительность сна, наличие бессонницы и дневная сонливость.

Оказалось, что тип активности значения не имеет - важна именно продолжительность: чем дольше человек проводит время с телефоном в кровати, тем сильнее страдает сон. Социальные сети не оказались более вредными, чем, например, сериалы или чтение. По мнению авторов, гаджеты вытесняют сон по времени и нарушают ритм сна и бодрствования.

Ученые советуют сократить экранное время перед сном минимум на полчаса, а при использовании - отключать уведомления. Специалисты подчеркивают, что их выводы пока касаются только узкой выборки и требуют дальнейших исследований, в том числе с физиологическим мониторингом сна.