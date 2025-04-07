Раскрыто пагубное влияние смартфонов на женщин

Международная группа ученых обнаружила, что пол значительно влияет на степень опасности использования смартфонов. Исследование показало, что женщины гораздо чаще испытывают тревогу и страх негативной оценки в интернете по сравнению с мужчинами.

Как передает Day.Az, об этом сообщает European Psychiatric Association (EPA).

В исследовании приняли участие 400 человек со средним возрастом около 26 лет. Участники проходили оценку по различным шкалам, позволяющим определить уровень зависимости от смартфона, эмоциональную устойчивость и степень социальной тревожности. Результаты показали: женщины проводят больше времени в телефоне, а также значительно чаще испытывают эмоциональное напряжение, связанное с ожиданием негативной реакции со стороны других пользователей в соцсетях.

Соавтор исследования, Неха Пирвани из Университета Этвеша Лоранда, подчеркнула, что работа дополняет предыдущие исследования, показывающие, что женщины могут сильнее страдать от последствий чрезмерного использования смартфона. Это требует дополнительных мер поддержки и внимания к особенностям их опыта в цифровом пространстве.

Президент Европейской психиатрической ассоциации профессор Герт Дом напомнил, что почти все представители поколения Z пользуются смартфонами. Он подчеркнул: уже существует множество данных, связывающих использование гаджетов и соцсетей с ростом психических проблем, самоповреждающего поведения и даже суицидальности среди молодежи. По его мнению, вопрос требует неотложного внимания специалистов и общества в целом.

Авторы исследования уверены, что понимание гендерных различий в цифровом поведении поможет эффективнее диагностировать зависимость и разрабатывать стратегии помощи тем, кто оказался под ее влиянием.