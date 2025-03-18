Врач рассказал, когда валериана безопасна

При краткосрочном применении валериана безопасна, однако у некоторых людей она может вызывать побочные эффекты, например головокружение. Об этом изданию Health News рассказал терапевт Радж Дасгупта из Медицинской школы Калифорнийского университета в Риверсайде, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Врач объяснил, что валериана - это травянистое растение подсемейства Валериановые, которая действует на мозг как успокоительное. Ее прием может повышать уровень гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК) - химического вещества в мозге, которое помогает расслабиться.

"Валериана способна снять нервное напряжение и улучшить самочувствие перед сном". Некоторым людям валериана помогает уменьшить симптомы, связанные с тревожностью, - уточнил Дасгупта.

Что касается безопасности, врач отмечает, что валериана в целом безопасна при краткосрочном применении, но у некоторых людей она может вызывать побочные эффекты, например головокружение. Поскольку стандартной дозировки не существует, Дасгупта рекомендует соблюдать осторожность при приеме и всегда начинать с минимальной дозировки.

Терапевт добавил, что чрезмерное увлечение валерианой и ее прием в дневное время может спровоцировать сонливость. Также препарат способен взаимодействовать с некоторыми лекарствами, особенно с теми, которые влияют на настроение, поэтому перед его применением лучше проконсультироваться с врачом.