18 марта 2025

18 марта 2025 09:18

Врач рассказал, когда валериана безопасна

При краткосрочном применении валериана безопасна, однако у некоторых людей она может вызывать побочные эффекты, например головокружение. Об этом изданию Health News рассказал терапевт Радж Дасгупта из Медицинской школы Калифорнийского университета в Риверсайде, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Врач объяснил, что валериана - это травянистое растение подсемейства Валериановые, которая действует на мозг как успокоительное. Ее прием может повышать уровень  гамма-аминомасляной кислоты  (ГАМК) - химического вещества в мозге, которое помогает расслабиться.

"Валериана способна снять нервное напряжение и улучшить самочувствие перед сном". Некоторым людям валериана помогает уменьшить симптомы, связанные с тревожностью, - уточнил Дасгупта.

Что касается безопасности, врач отмечает, что  валериана в целом безопасна при краткосрочном применении, но у некоторых людей она может вызывать побочные эффекты, например головокружение.  Поскольку стандартной дозировки не существует, Дасгупта рекомендует соблюдать осторожность при приеме и всегда начинать с минимальной дозировки.

Терапевт добавил, что чрезмерное увлечение валерианой и ее прием в дневное время может спровоцировать сонливость. Также препарат способен взаимодействовать с некоторыми лекарствами, особенно с теми, которые влияют на настроение, поэтому перед его применением лучше проконсультироваться с врачом.


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