14 марта 2025

14 марта 2025 15:07

Врач перечислил снижающие риск рака привычки

Способов защититься от рака на 100 процентов не существует, но снизить риск его развития вполне реально, утверждает онколог, кандидат медицинских наук, главный врач клиники "Евроонко" Андрей Пылев. Помогающие минимизировать опасность привычки он перечислил "Ленте.ру", передает Day.Az.

Первый совет Пылева - отказаться от вредных привычек. По его словам, мощными провокаторами рака являются курение, злоупотребление алкоголем, пристрастие к вредной пище и загару.

По словам врача, в профилактике рака помогут максимально активный образ жизни и контроль веса. Также онколог напомнил россиянам о важности регулярной диспансеризации. Он подчеркнул, что привычка следить за состоянием здоровья поможет обнаружить рак на ранних стадиях. Чем раньше поставлен диагноз, тем больше шансов победить любые болезни, в том числе и рак, заключил Пылев.


Просмотров: 78

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровье

8 ноября 2024 11:10

  • 2 519
Нейрофизиология на страже памяти и интеллекта (R)

Здоровье

24 сентября 2023 11:00

  • 10 429
«Вода соле»: как сделать простейший напиток, ускоряющий похудение и улучшающий сон

Здоровье

26 апреля 2023 13:50

  • 9 264
Диета при язве желудка - рассказывает диетолог Гюнай Мамедова

Здоровье

11 апреля 2023 09:35

  • 13 307
Возможно ли омоложение без пластических операций? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

3 апреля 2023 12:45

  • 12 766
Волшебное средство от морщин: ботулотоксин или ботокс - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

30 марта 2023 11:30

  • 11 695
Мезотерапия или биоревитализация? В чем разница? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

22 марта 2023 22:58

  • 8 417
Арнольд Шварценеггер поделился простой стратегией похудения

Здоровье

13 февраля 2023 00:29

  • 8 914
Названы основные опасности намеренного заражения ветрянкой

Здоровье

11 февраля 2023 00:33

  • 9 798
Диетологи назвали идеальные продукты для похудения

Здоровье

9 февраля 2023 00:39

  • 8 359
Одноразовые пакеты для грудного молока опасны - предупреждение химиков