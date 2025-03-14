Врач перечислил снижающие риск рака привычки

Способов защититься от рака на 100 процентов не существует, но снизить риск его развития вполне реально, утверждает онколог, кандидат медицинских наук, главный врач клиники "Евроонко" Андрей Пылев. Помогающие минимизировать опасность привычки он перечислил "Ленте.ру", передает Day.Az.

Первый совет Пылева - отказаться от вредных привычек. По его словам, мощными провокаторами рака являются курение, злоупотребление алкоголем, пристрастие к вредной пище и загару.

По словам врача, в профилактике рака помогут максимально активный образ жизни и контроль веса. Также онколог напомнил россиянам о важности регулярной диспансеризации. Он подчеркнул, что привычка следить за состоянием здоровья поможет обнаружить рак на ранних стадиях. Чем раньше поставлен диагноз, тем больше шансов победить любые болезни, в том числе и рак, заключил Пылев.