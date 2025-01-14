14 января 2025

14 января 2025 09:22

Ученые выяснили, как яйцеклетки «готовятся» к зачатию

Ученые из Еврейского университета в Иерусалиме выяснили, что яйцеклеткам в подготовке к зачатию "помогает" тельце Бальбиани. Эта особая структура без мембраны, которая собирает ключевые молекулы (такие как РНК и белки), обеспечивающие правильное развитие эмбриона. Результаты исследования опубликованы в журнале Current Biology, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследуя рыбок данио с использованием сверхточных методов визуализации, ученые обнаружили, что тельце Бальбиани формируется через фазовое разделение. На начальном этапе молекулы собираются в жидкие капли, которые затем стабилизируются, превращаясь в твердую структуру. Ключевую роль в этом процессе играет белок Bucky Ball, а микротрубочки обеспечивают его правильное формирование, предотвращая хаотичное распределение молекул.

Ученые также выявили список новых генов, регулирующих процесс формирования тельца, что открывает путь к более глубокому изучению механизмов полярности яйцеклеток и эмбрионального развития.

Эти открытия имеют значительные перспективы: понимание механизмов формирования тельца Бальбиани может не только улучшить подходы к репродуктивной медицине, но и дать новые знания о нейродегенеративных заболеваниях.

Ученые объяснили, что твердые структуры, часто встречающиеся в клетках, обычно связаны с развитием каких-либо патологий. Примером таких структур являются прионы - белки, которые необратимо изменяются, повреждают клетки и вызывают серьезные заболевания мозга.

Однако тельца Бальбиани формируются в клетках во время их нормального развития, строго контролируются организмом и могут разрушаться, когда в них больше нет необходимости. Когда тельца Бальбиани распадаются, они доставляют важные молекулы (рибонуклеопротеины) в определённую область яйцеклетки, помогая ей правильно развиваться. Исследователи намерены продолжить испытания, чтобы выяснить, можно ли наделить обычные прионы свойствами телец Бальбиани, разработав тем самым новый метод лечения заболеваний мозга.


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