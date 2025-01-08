8 января 2025

8 января 2025 11:26

Названо время употребления кофе, способное продлить жизнь

Кофе может негативно сказаться на здоровье, однако его употребление по утрам может снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Как передает Day.Az, об этом свидетельствуют данные, опубликованные в European Heart Journal.

По данным одного из ведущих ученых Лу Ци, ученые впервые изучили влияние времени употребление кофе на здоровье. В ходе аналитики специалисты изучили питание и быт 40 тыс. человек и пришли к выводу, что люди, выпивающие кофе только утром, меньше страдают от сердечно-сосудистых заболеваний и развития рака. Отмечается, что подобной корреляции не было замечено среди тех, кто употреблял напиток в течение всего дня.

Ученые подчеркнули, что в результатах работы учитывались важные факторы, среди которых генетика, хронические заболевания и пищевые привычки.

До этого врач-диетолог Дарья Русакова заявила, что натуральный кофе из качественных зерен может взбодрить и снизить риск развития онкологических заболеваний, некоторые добавки могут даже усилить его пользу. По ее словам, в напиток можно добавить перец или корицу.


Просмотров: 125

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровье

8 ноября 2024 11:10

  • 1 707
Нейрофизиология на страже памяти и интеллекта (R)

Здоровье

24 сентября 2023 11:00

  • 9 572
«Вода соле»: как сделать простейший напиток, ускоряющий похудение и улучшающий сон

Здоровье

26 апреля 2023 13:50

  • 8 453
Диета при язве желудка - рассказывает диетолог Гюнай Мамедова

Здоровье

11 апреля 2023 09:35

  • 12 312
Возможно ли омоложение без пластических операций? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

3 апреля 2023 12:45

  • 12 000
Волшебное средство от морщин: ботулотоксин или ботокс - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

30 марта 2023 11:30

  • 10 928
Мезотерапия или биоревитализация? В чем разница? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

22 марта 2023 22:58

  • 7 580
Арнольд Шварценеггер поделился простой стратегией похудения

Здоровье

13 февраля 2023 00:29

  • 8 157
Названы основные опасности намеренного заражения ветрянкой

Здоровье

11 февраля 2023 00:33

  • 8 998
Диетологи назвали идеальные продукты для похудения

Здоровье

9 февраля 2023 00:39

  • 7 600
Одноразовые пакеты для грудного молока опасны - предупреждение химиков