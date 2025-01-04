4 января 2025

4 января 2025 09:51

Флеболог предупредила об опасности ношения обуви с плоской подошвой

Ношение обуви с плоской подошвой во время ходьбы на ровной поверхности ведет к деформации стопы и ухудшению кровотока.

Как передает Day.Az, об этом рассказала врач-флеболог Юсуповской больницы Москвы Елена Смирнова.

Она подчеркнула, что балетки, сандалии, угги подходят только для ходьбы по рельефной поверхности.

По ее словам, для формирования и сохранения правильного свода стопы нужно носить обувь с небольшим каблуком - супинатором.

До этого врач-терапевт Людмила Лапа рассказала "Газете.Ru", что зимой не стоит носить кроссовки и кеды - такая обувь может привести к заболеваниям. По словам специалиста, проблема заключается в материалах, из которых изготовлена легкая обувь, и в разнице температур.

По словам врача, сейчас в России стоит "коварная погода". Важно внимательно следить за своим здоровьем, разница между дневной и вечерней температурами может привести к переохлаждению.

Врач отметила, что своевременная профилактика, консультации у иммунолога и аллерголога, а также правильный выбор одежды и обуви помогут избежать многих проблем.


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