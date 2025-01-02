2 января 2025

2 января 2025 17:28

Невролог предупреждает: поза "нога на ногу" вредит здоровью

Сидение в позе "нога на ногу" является одной из самых вредных и опасных привычек.

Как передает Day.Az, об этом предупредил в разговоре с lenta.ru невролог Жан Шоломицкий. Врач объяснил, что она может стать причиной варикоза и ряда других проблем.

"На ноге, закинутой на другую ногу, под собственной тяжестью начинают передавливаться сосуды. Не очень сильно, но, учитывая, что венозная кровь поднимается против силы тяжести, она постепенно будет все больше застаиваться. Итог - варикозное расширение вен", - объяснил врач.

То, как скоро проявится варикоз, по словам Шоломицкого, во многом зависит от степени подвижности человека: чем он активнее, тем меньше риск.

"При движении в работу включены икроножная и камбаловидная мышцы, которые являются основной помпой для перекачки венозной крови к сердцу. Эти мышцы работают при каждом шаге, прыжке, помогая нам отталкиваться от земли и уменьшая застой крови в ногах", - уточнил невролог.

Скрещенное положение ног, добавил врач, также способствует образованию зажатости тазового дна, тазовой диафрагмы, что еще больше увеличивает риск появления варикоза.

"Ведь диафрагма в таком состоянии сжимает нервы, кровеносные и лимфатические сосуды, проходящие сквозь нее, что, в свою очередь, нарушает и обменные процессы в органах мочеполовой системы. В результате прямая кишка, мочевой пузырь, простата у мужчин и матка с придатками у женщин становятся более восприимчивы к возникновению разного рода застойных и воспалительных и процессов", - заключил Шоломицкий.


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