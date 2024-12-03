Врач назвал приводящую к мигрени распространенную привычку

Врач и телеведущий Сергей Агапкин назвал приводящую к мигрени распространенную привычку. В эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" специалист заявил, что злоупотребление шоколадом вызывает мигрень. Выпуск доступен на платформе "Смотрим", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В студии передачи гостья программы предположила, что употребление шоколада не может спровоцировать приступ мигрени, с чем не согласился Агапкин. "А на самом деле - весьма часто, то есть по статистике примерно каждый пятый случай мигрени может быть спровоцирован употреблением шоколада или какао", - заявил медик.