29 ноября 2024

28 ноября 2024 20:45

Как понять, что организму не хватает жидкости?

Иногда мы не замечаем, что потребляем меньше воды, чем положено. Точно ли нужно пить 2-2,5 л воды в день - ответила диетолог Юлия Чехонина.

Как передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ, определить нехватку жидкости можно с помощью специальных анализаторов. Также это понятно по анализу крови - коагулограмме: вязкость крови повышена у тех людей, которые пьют недостаточное количество воды. Но такие показатели - косвенные, отметила эксперт в разговоре с Sovainfo.ru.

Если организму не хватает жидкости, он начинает подавать прямые сигналы. Например, о дефиците воды проще догадаться по ощущению жажды и сухости слизистых оболочек в полости рта. Каждый раз, когда эти симптомы дают о себе знать, нужно незамедлительно восполнять водный баланс. Это главный критерий. Но пить через силу, чтобы добиться какой-то условной нормы, - бессмысленно и даже вредно.

Не всем людям нужно 2 литра жидкости в день. Избыточное потребление жидкости может оказаться причиной проблем со здоровьем. Возникнет нагрузка на почки, витамины и минералы начнут "вымываться", повысится давление. Поэтому, чтобы не допустить обезвоживания, достаточно своевременно реагировать на базовые "просьбы" организма.


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