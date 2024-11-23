23 ноября 2024

23 ноября 2024 15:31

Фитнес-тренер о пользе прогулок

Фитнес-тренер и нутрициолог Татьяна Минжуренко рассказала о пользе прогулок для получения рельефного пресса.

Как передает Day.Az, ее слова приводит NEWS.ru.

Специалист заявила, что для достижения максимального эффекта понадобится ходить пешком без остановки 40 минут в день. При этом во время прогулки нужно держать спину ровной и слегка втягивать живот. "Так человек не только сбросит лишние килограммы, но и улучшит работу сердечно-сосудистой системы", - отметила эксперт.

Также она посоветовала пить 50 граммов пробиотика в сутки, чтобы избавиться от метеоризма и уменьшить живот. Кроме того, для получения плоского живота Минжуренко рекомендовала тщательно пережевывать пищу.


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