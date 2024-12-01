Ученые разработали пластырь для лечения псориаза

Датские ученые из Копенгагенского университета разработали пластырь для более эффективного лечения псориаза и других воспалительных заболеваний кожи. Исследование опубликовано в научном журнале Biomaterials Advances (BioMatAdv), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Псориаз остается одной из самых распространенных кожных болезней в мире. Он проявляется как красная сыпь с белыми чешуйками, которые могут различаться по форме, размеру и тяжести симптомов.

Патч содержит одновременно два активных ингредиента и высвобождает их в кожу с разной скоростью.

Салициловая кислота действует немедленно, чтобы устранить отмершие клетки, накопившиеся в эпидермисе. Противовоспалительный препарат гидрокортизон имеет более длительный эффект.

"Мы протестировали прототип на коже свиньи и клетках кожи человека и сравнили результаты с кремами и мазями, доступными в аптеках, и наши исследования показывают, что пластырь столь же эффективен, как и стандартные методы лечения", - отметила ведущий автор исследования Анна-Лена Гюртлер.

Для изготовления пластыря ученые использовали электропрядение - метод создания нановолокон из полимерного раствора под действием высокого напряжения.

По словам специалистов, средство также может быть эффективно для заживления ран и лечения других воспалительных заболеваний кожи, включая атопический дерматит.