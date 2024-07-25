25 июля 2024

25 июля 2024 09:09

В каком случае ожирение печени приводит к раку?

Алкогольный и неалкогольный подтип жировой болезни печени могут повысить риск развития рака при необратимом ухудшении функционирования органа (циррозе). Обычно такие повреждения возникают, если печень долгое время подвергалась воздействию разрушающих факторов. Об этом изданию Daily Mail рассказал британский терапевт Мартин Скерр, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Врач объяснил, что существует два типа жировой болезни печени. Первый связан с накоплением в печеночных клетках (гепатоцитах) жиров. Это заболевание также известно как стеатотическая болезнь печени, связанная с метаболической дисфункцией. Люди, у которых оно развивается, обычно употребляют мало алкоголя.

Второй тип, алкогольная болезнь печени (АБП), возникает под воздействием этанола. АБП может проявляться в нескольких вариантах: стеатоз (накопление жира в гепатоцитах), алкогольный гепатит (предвестник цирроза), фиброз (замещение функциональной ткани печени рубцовой) и цирроз печени (необратимая трансформация нормальной структуры органа из-за фиброза).

Оба типа жировой болезни печени могут привести к циррозу, который и выступает провокатором рака. Однако рак печени возникает в том случае, когда орган в течение долгого времени подвергается разрушительному воздействию. При отказе от алкоголя (в случае АБП) или похудении (в случае стеатотической болезни печени) печень начинает процесс регенерации, приближающий функцию печени к полному восстановлению.


Просмотров: 120

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровье

24 сентября 2023 11:00

  • 7 302
«Вода соле»: как сделать простейший напиток, ускоряющий похудение и улучшающий сон

Здоровье

26 апреля 2023 13:50

  • 6 344
Диета при язве желудка - рассказывает диетолог Гюнай Мамедова

Здоровье

11 апреля 2023 09:35

  • 10 090
Возможно ли омоложение без пластических операций? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

3 апреля 2023 12:45

  • 9 983
Волшебное средство от морщин: ботулотоксин или ботокс - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

30 марта 2023 11:30

  • 8 943
Мезотерапия или биоревитализация? В чем разница? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

22 марта 2023 22:58

  • 5 478
Арнольд Шварценеггер поделился простой стратегией похудения

Здоровье

13 февраля 2023 00:29

  • 6 240
Названы основные опасности намеренного заражения ветрянкой

Здоровье

11 февраля 2023 00:33

  • 6 980
Диетологи назвали идеальные продукты для похудения

Здоровье

9 февраля 2023 00:39

  • 5 701
Одноразовые пакеты для грудного молока опасны - предупреждение химиков

Здоровье

5 февраля 2023 08:01

  • 7 558
Эндокринолог назвала самый главный гормон в организме