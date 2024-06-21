21 июня 2024

21 июня 2024 11:37

Тренеры назвали противопоказания для занятий зумбой

Специализирующиеся на зумбе тренеры Гуля Журавлева и Карина Рышманова назвали противопоказания для занятий этим видом фитнеса. Их слова приводит "Спорт-Экспресс", передает Day.Az.

По словам специалистов, этим видом физической активности нельзя заниматься с температурой или при плохом самочувствии. Противопоказаниями также являются недавно перенесенные операции, обострение хронических заболеваний.

Тем, у кого есть патологии опорно-двигательного аппарата или сердечно-сосудистые заболевания, тренеры перед началом занятий рекомендовали обратиться к врачу. То же самое стоит сделать и женщинам во время беременности, которые хотят заниматься зумбой.

Зумба - танцевальный фитнес, в основе которого лежат несложные движения руками и ногами под зажигательную музыку. Этот вид фитнеса был официально зарегистрирован в 2001 году.


Просмотров: 143

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровье

24 сентября 2023 11:00

  • 6 791
«Вода соле»: как сделать простейший напиток, ускоряющий похудение и улучшающий сон

Здоровье

26 апреля 2023 13:50

  • 5 890
Диета при язве желудка - рассказывает диетолог Гюнай Мамедова

Здоровье

11 апреля 2023 09:35

  • 9 626
Возможно ли омоложение без пластических операций? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

3 апреля 2023 12:45

  • 9 542
Волшебное средство от морщин: ботулотоксин или ботокс - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

30 марта 2023 11:30

  • 8 517
Мезотерапия или биоревитализация? В чем разница? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

22 марта 2023 22:58

  • 5 028
Арнольд Шварценеггер поделился простой стратегией похудения

Здоровье

13 февраля 2023 00:29

  • 5 808
Названы основные опасности намеренного заражения ветрянкой

Здоровье

11 февраля 2023 00:33

  • 6 550
Диетологи назвали идеальные продукты для похудения

Здоровье

9 февраля 2023 00:39

  • 5 276
Одноразовые пакеты для грудного молока опасны - предупреждение химиков

Здоровье

5 февраля 2023 08:01

  • 7 058
Эндокринолог назвала самый главный гормон в организме