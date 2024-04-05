Назван простой способ избавления от ночных кошмаров

Исследователи из Техасского университета обнаружили, что ежедневная физическая активность в течение часа улучшает качество сна и снижает вероятность ночных кошмаров. Как передает Day.Az, результаты работы опубликованы в журнале Scientific Reports.

В ходе исследования ученые проинструктировали 82 участников носить на запястьях специализированные "умные" часы для отслеживания физической активности, а также качества и продолжительности сна. Исследователи стремились выяснить, как различные уровни подвижности влияют на частоту ночных кошмаров.

Отмечается, что период наблюдения за участниками длился около шести месяцев. После проведения анализа данных, полученных от "умных" часов участников, ученые выяснили, что часовая ежедневная физическая активность коррелировала с повышением качества сна и снижением частоты неприятных и пугающих снов.

Дело в том, что физические нагрузки (особенно предполагающие повышение частоты пульса) способствовали сокращению фазы быстрого сна. Этот период ночного отдыха характеризуется повышенной активностью головного мозга и активными движениями глаз. Именно во время фазы быстрого сна чаще всего возникают кошмары.