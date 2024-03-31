31 марта 2024

31 марта 2024 09:02

Назван способ похудеть с помощью утренней зарядки

Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала способ похудеть с помощью утренней зарядки. Как передает Day.Az, ее слова приводит Men Today.

Эксперт рекомендовала делать шаги в стороны с махами, отведение ноги и подъем рук, шаги в стороны с разгибанием рук, подтягивания коленей к животу, планку, а также полуприсед с махами в стороны. Для выполнения последнего упражнения нужно встать ровно, опуститься в присед, не доводя бедра до параллели с полом, затем вернуться в исходное положение и выполнить мах в сторону прямой правой ногой.

Ротач подчеркнула, что короткие тренировки после пробуждения полезны для фигуры. Они активизируют работу сердца и заряжают энергией на весь день, стимулируют кровообращение и обмен веществ.


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