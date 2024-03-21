Врачи развеяли миф о витамине для кожи и волос

Прием добавок с биотином безопасен для большинства людей, но не имеет доказанной эффективности в улучшении качества ногтей, кожи и волос. Об этом сообщает Health, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В день взрослым необходимо 30 микрограммов биотина, то есть витамина В7. Это количество большинство могут получить из пищи (печени, яиц, лосося, семечек и миндаля), но с 2000 по 2016 год только в США потребление препаратов с биотином выросло в 28 раз. Некоторые безрецептурные добавки содержат более высокую суточную дозу, чем рекомендовано. Однако эксперты отмечают, что это редко является поводом для беспокойства, - даже в случае превышения дозы в тысячи раз (некоторые препараты содержат 10-20 тысяч мкг биотина).

В организме биотин помогает преобразовывать пищу в энергию. Его дефицит связан с кожной сыпью, выпадением волос и ломкостью ногтей. Однако исследования пользы добавок с биотином дали противоречивые результаты, и сейчас нет надежных доказательств его эффективности.

"Я не рекомендую регулярно принимать биотин пациентам с выпадением волос. Большинство исследований не доказали его пользы, если у человека нет лабораторно подтвержденного дефицита биотина", - объяснил Health дерматолог и хирург из Мемориального онкологического центра имени Слоуна - Кеттеринга Энтони Росси.

Тем не менее некоторые люди могут увидеть эффект от приема биотина. В случае избыточного приема это вещество будет выводиться с мочой. Однако могут наблюдаться тошнота, расстройства ЖКТ, трудности со сном и обезвоживание.

Кроме того, прием добавок с очень высоким содержанием биотина может повлиять на результаты некоторых лабораторных анализов, например, на уровни гормонов щитовидной железы и тропонина.

Эксперты подчеркнули, что дефицит биотина встречается редко, в основном у беременных женщин, при злоупотреблении алкоголем, у курильщиков, при недоедании, приеме антибиотиков и воспалительных заболеваниях кишечника.