24 марта 2024

24 марта 2024 09:14

Ученые развеяли миф о женской психопатии

Ученые из университета Англии Раскина обнаружили, что психопатия у женщин может встречаться чаще, чем считалось ранее. Выявить женщин-психопатов трудно из-за их склонности к манипулятивности и развитой способности создавать о себе хорошее впечатление. Результаты исследования опубликованы на сайте Anglia Ruskin University (ARU), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Современные научные данные свидетельствуют о том, что мужчин-психопатов больше, чем женщин. Примерное соотношение мужчин и женщин с этим психопатологическим синдромом составляет 6:1. Однако эксперт по корпоративной психопатии, доктор Клайв Бодди из университета Англии Раскина, утверждает, что число женщин-психопатов может быть намного выше.

Известно, что психопатия проявляется в виде комбинации таких черт характера, как бессердечность, сниженная способность к сопереживанию, неспособность к искреннему раскаянию, лживость и эгоцентричность. По мнению исследователя, этот набор качеств является показательным только в отношении мужчин-психопатов.

Согласно исследованию доктора Бодди, исключение антисоциальных поведенческих характеристик психопатии и концентрация на ее основных элементах позволяет установить, что реальное соотношение частоты случаев мужской и женской психопатии может быть примерно 1,2:1. Это значит, что женщин-психопатов может быть в пять раз больше, чем считалось ранее.


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