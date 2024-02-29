29 февраля 2024

29 февраля 2024 09:26

Названо качество характера, помогающее обладателю похудеть

Ученые из колледжа искусств и наук при университете Дрексела в США обнаружили, что отношение к себе с заботой и добротой связано с устойчивостью к перееданиям и более яркими успехами в процессе похудения. Результаты исследования опубликованы в журнале Appetite, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В исследовании приняли участие 140 человек, которые стремились сбросить вес с помощью групповой программы по изменению образа жизни. Добровольцы должны были ежедневно отчитываться о своих успехах через приложение для смартфонов. Они также сообщали о незапланированных нарушениях диеты и чувствах, которые испытывали при срывах.

По окончании программы похудения ученые проанализировали полученные от добровольцев данные и выяснили, что люди, которые проявляли сострадание к себе после нарушений диеты, были более мотивированы к дальнейшей работе над собой. Впоследствии была обнаружена связь между заботливым отношением к себе и улучшением контроля питания.

Ученые объяснили, что излишне самокритичные люди склонны корить себя за отсутствие дисциплины и силы воли, что в дальнейшем приводит к повышению уровня стресса и потенциальным перееданиям. Такая стратегия не очень эффективна для похудения. Авторы научной работы, комментируя результаты, посоветовали стремящимся сбросить вес людям разговаривать с собой так же мягко, как с другими людьми с аналогичной проблемой. Благодаря этой технике количество срывов с диеты может сократиться.


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