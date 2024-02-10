10 февраля 2024

10 февраля 2024 16:34

Замедляют старение и защищают от рака: 3 самых важных продукта в женском рационе

Правильный рацион - это половина успеха, когда речь заходит о женском здоровье и поддержании красоты. Рассказываем о 3 мастхэвах в меню, которые улучшат состояние кожи, волос и ногтей, а также защитят от тебя преждевременного старения.

Печень и язык

Железодефицитная анемия - одна из главных проблем, с которой сегодня сталкиваются женщины репродуктивного возраста. Из-за нехватки железа в организме ногти становятся ломкими, волосы тусклыми и редкими, а кожа приобретает нездоровый бледный цвет.

Покрыть этот дефицит помогают продукты, богатые гемовым железом. Поэтому на регулярной основе включи в свой рацион говяжью, свиную или куриную печень, а также говяжий или свиной язык.

Крестоцветные

К ним относят брокколи, белокочанную, брюссельскую и цветную капусту, а также листья салата. Чем хороши эти продукты? Они значительно снижают риски развития рака груди.

Морковь

Этот сочный и хрустящий овощ богат витаминами-помощниками для сохранения женской молодости и красоты. Самый главный из них - витамин E. Он тормозит процессы старения, а еще просто незаменим во время беременности.

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