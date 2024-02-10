Замедляют старение и защищают от рака: 3 самых важных продукта в женском рационе

Правильный рацион - это половина успеха, когда речь заходит о женском здоровье и поддержании красоты. Рассказываем о 3 мастхэвах в меню, которые улучшат состояние кожи, волос и ногтей, а также защитят от тебя преждевременного старения.

Печень и язык

Железодефицитная анемия - одна из главных проблем, с которой сегодня сталкиваются женщины репродуктивного возраста. Из-за нехватки железа в организме ногти становятся ломкими, волосы тусклыми и редкими, а кожа приобретает нездоровый бледный цвет.

Покрыть этот дефицит помогают продукты, богатые гемовым железом. Поэтому на регулярной основе включи в свой рацион говяжью, свиную или куриную печень, а также говяжий или свиной язык.

Крестоцветные