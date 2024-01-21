21 января 2024

21 января 2024 16:10

Физиотерапевт назвал главное упражнение для желающих дожить до 100 лет

Физиотерапевт Лекс Гонсалес назвал главное упражнение, которое нужно выполнять людям, которые хотят дожить до 100 лет. Как передает Day.Az, его слова приводит Parade.

По словам специалиста, ничего не продлевает жизнь лучше ходьбы. "Она улучшает кровообращение, благодаря ей сердце становится здоровее, а также поддерживается здоровье суставов. Они сохраняют подвижность", - отметил Гонсалес.

По словам медика, благодаря ходьбе человек не теряет координацию. "Он сохраняет возможность держать равновесие, что снижает риск падений", - заявил Гонсалес. Отдельно врач выделил доступность ходьбы, так как заниматься ей можно абсолютно бесплатно.


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