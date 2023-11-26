26 ноября 2023

26 ноября 2023 12:45

Тренер посоветовала женщинам упражнения с гирей для прокачки ягодиц

Тренер Надежда Ахметова посоветовала упражнения, которые помогут женщинам накачать ягодицы. Ее слова приводит "Чемпионат".

Специалист рекомендовала выполнять комплекс упражнений с гирей. Первое упражнение - выпады на месте с гирей в одной руке. Затем Ахметова предложила делать приседания сумо с гирей. При их выполнении ноги должны быть шире плеч с развернутыми по диагонали носками, в нижней точке бедра должны быть параллельно полу. Также тренер посоветовала делать классический ягодичный мост с утяжелением.

Кроме того, Ахметова посоветовала выполнять болгарские выпады с гирей. Заключительное упражнение комплекса - классические приседания с утяжелением.

Lenta.ru


Просмотров: 149

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровье

24 сентября 11:00

  • 4 559
«Вода соле»: как сделать простейший напиток, ускоряющий похудение и улучшающий сон

Здоровье

26 апреля 13:50

  • 3 862
Диета при язве желудка - рассказывает диетолог Гюнай Мамедова

Здоровье

11 апреля 09:35

  • 7 636
Возможно ли омоложение без пластических операций? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

3 апреля 12:45

  • 7 699
Волшебное средство от морщин: ботулотоксин или ботокс - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

30 марта 11:30

  • 6 723
Мезотерапия или биоревитализация? В чем разница? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

22 марта 22:58

  • 2 989
Арнольд Шварценеггер поделился простой стратегией похудения

Здоровье

13 февраля 00:29

  • 3 732
Названы основные опасности намеренного заражения ветрянкой

Здоровье

11 февраля 00:33

  • 4 585
Диетологи назвали идеальные продукты для похудения

Здоровье

9 февраля 00:39

  • 3 624
Одноразовые пакеты для грудного молока опасны - предупреждение химиков

Здоровье

5 февраля 08:01

  • 4 854
Эндокринолог назвала самый главный гормон в организме