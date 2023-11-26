Тренер посоветовала женщинам упражнения с гирей для прокачки ягодиц

Тренер Надежда Ахметова посоветовала упражнения, которые помогут женщинам накачать ягодицы. Ее слова приводит "Чемпионат".

Специалист рекомендовала выполнять комплекс упражнений с гирей. Первое упражнение - выпады на месте с гирей в одной руке. Затем Ахметова предложила делать приседания сумо с гирей. При их выполнении ноги должны быть шире плеч с развернутыми по диагонали носками, в нижней точке бедра должны быть параллельно полу. Также тренер посоветовала делать классический ягодичный мост с утяжелением.

Кроме того, Ахметова посоветовала выполнять болгарские выпады с гирей. Заключительное упражнение комплекса - классические приседания с утяжелением.

Lenta.ru