По этой неочевидной причине волосы начинают выглядеть как мочалка, невзирая на уход: вот что нужно срочно проверить

Состояние волос может меняться из-за множества причин - гормонального фона, неправильно подобранных средств, некачественной воды, смены сезона... Продолжать можно до бесконечности, но есть одно специфическое нарушение, которое проявляется очень характерными признаками - и можно буквально месяцами ни о чем не догадываться, если не знать, что искать.

Бывает так, что не склонные к ломкости и не отличающиеся секущимися кончиками волосы начинают отламываться и выпадать гораздо сильнее обычного - при этом никаких перемен в бьюти-рутине или образе жизни не было. Вдобавок волосы начинают довольно выраженно пушиться и труднее расчесываться. В чем же дело?

Эксперты по уходу за волосами предупреждают: в таких повреждениях виновата щетка, которую ты используешь! Чаще всего подобные проблемы возникают при использовании деревянных расчесок, но и пластиковая может оказаться причиной проблем.

Что происходит? На зубчиках возникают микроскопические заусенцы - обычно их можно без особенного труда обнаружить, начав внимательно рассматривать расческу. Понятно, на дереве они появляются чаще, иногда расческа уже поступает в продажу не идеально отшлифованной. При расчесывании волос попадает в заусенец, при натяжении растягивается и, скорее всего, отрывается. Именно растянутая часть и образует этот характерный пушистый эффект, волос подкручивается.

Чем дольше ты используешь такую коварную расческу, тем больше поврежденных волос и тем они заметнее. И никакие изменения ухода не помогут, надо менять инструмент.

Поэтому обязательно осматривай расчески, щетки и брашинги на предмет заусенцев. Одно микроповреждение может стоить тебе красивой прически и нервов, потраченных на попытки выяснения, что же идет не так и почему волосы ломаются и пушатся.

thevoicemag.ru