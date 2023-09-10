Не носи резиновую обувь и выброси хлопчатобумажные носки: ортопеды раскрыли главные правила, сохраняющие ноги здоровыми

Даже небольшая мозоль или неудачно отстриженный ноготь способны надолго испортить и настроение, и самочувствие! Узнай, чего в повседневной жизни избегают специалисты по лечению заболеваний опорно-двигательного аппарата, чтобы сохранить здоровье стоп и лодыжек.

Врачи ортопеды ежедневно видят последствия невнимательного и легкомысленного отношения пациентов к ногам. Вот примеры того, что сами врачи никогда не делают - и тебе не рекомендуют.

Не носи резиновые шлепанцы и сабо в качестве основной обуви

Такая обувь может выглядеть экстравагантно и казаться отличным способом оказаться готовой к любым погодным условиям, но доктор Эбони Винсент, сертифицированный специалист по ортопедии стопы и голеностопного сустава, предупреждает: резиновая обувь подходит только для того, чтобы надевать в огород или на пляж. Долгое хождение в ней приведет к проблемам со стопами и даже может вызвать боли - головные и в спине. Все из-за того, что колодка "шлепанов" и материал, из которых они сделаны, не предполагает многочасового ношения.

Не носи каблуки постоянно

Разумеется, вставать на красивые высокие каблуки по торжественным случаям - абсолютно нормально, но умеренность очень важна. Постоянное и длительное ношение каблуков может привести к пронации стопы и вызвать появление шишек, деформацию пальцев ног и подошвенный фасциит.



Если ты периодически испытываешь боли в ногах, ортопед, специалист по здоровью вен Джейсон Голд, советует тебе носить поддерживающую обувь 80% времени и выбирать платформу, а не тонкий каблук, когда хочется нарядиться.

Избегай хлопчатобумажных носков

Натуральные ткани хороши, но когда речь о носках, стоит выбирать те, что сделаны с добавлением синтетических материалов - или полностью из них. Х/б ткань хуже отводит влагу и может вызвать появление мозолей или спровоцировать грибок стоп и ногтей.

Не бегай в обуви, не предназначенной для бега

Желание оздоровиться, добавив в повседневную рутину побольше движения может оказаться вредным для стоп и коленей, если ты экономишь на обуви или путаешь обувь для разных видов спорта - не стоит отправляться на пробежку в теннисных туфлях и идти на корт в беговых кроссовках.

Ортопед Джей Спектор рекомендует менять кроссовки каждые шесть-восемь месяцев и без раздумий подобрать новую пару, если появляются боли в ногах, бедрах или спине.



Также не стоит выбирать для бега кроссовки с нулевым падением высоты (где пятка не приподнята, а находится на одном уровне с пальцами.

Не ходи босиком в спортзале или отеле

Особенно во влажных помещениях - велик шанс подцепить грибок, подошвенную шпору или вирус. вызывающий появление подошвенных бородавок. Они могут достигать больших размеров и мешать ходить - удалять такие бородавки очень сложно.

Всегда завязывай шнурки

И учи этому детей! Обувь со шнурками, которые оставляют незавязанными, по-настоящему опасна. Опорная функция снижается, вырастает вероятность травмы щиколотки. Это особенно актуально, если у твоей стопы низкий подъем.

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