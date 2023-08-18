18 августа 2023

18 августа 2023 16:30

Раздельное питание для похудения, меню, таблица продуктов — худеем по науке

Любимая голливудская диета - раздельное питание. Делимся актуальной инструкцией для похудения: меню на неделю, таблица продуктов и ключевые принципы работы популярной диеты.

Диета "Раздельное питание" - любимый способ похудения голливудских и российских звезд. Рассказываем, как избавиться от лишних кило, не отказывая себе ни в чем.

Что такое раздельное питание для женщин?

Система раздельного питания работает только при одном условии: вы не едите вместе продукты из разных пищевых групп. Сочетать можно только те продукты, которые совместимы друг с другом. В основе диеты - теория о том, что одновременное употребление кислой и щелочной пищи замедляет пищеварение, нарушает обмен веществ и приводит к набору веса. Все дело в пищеварительной системе, которая не может создать идеальные условия переработки для каждого продукта и начинает сходить с ума.  

Главный принцип раздельного питания - не употребляйте разные продукты в одно и то же время. Придерживаться диеты раздельного питания можно двумя разными способами:

Одна группа продуктов в день.

Одна группа продуктов в рамках одного приема пищи.

Главные правила раздельного питания:

  • Последний прием пищи до 20 часов. 
  • Не делайте перекусов. 
  • Не смешивайте разные продукты друг с другом. Кислые продукты нельзя есть со сладкими,  углеводы - с белками. Жиры - с крахмалом, а молочную пищу - с кисломолочной.

Раздельное питание: базовая совместимость продуктов.

Базовая совместимость продуктов для раздельного питания.

Недостатки раздельного питания и противопоказания

Многие врачи считают, что человеку сложно существовать только на одних белках или углеводах. Когда вы едите белок без углеводов, вы не чувствуете бодрости и энергии, ведь белку нужно время, чтобы расщепиться и наполнить организм силами. Если вы потребляете одни углеводы, вы теряете значительное количество мышечной массы.
Также раздельное питание противопоказано диабетикам. На фруктовых и углеводных днях резко повышается уровень сахара в крови, что совсем не безопасно. Специалисты рекомендуют отказаться от раздельного питания беременным, кормящим женщинам и людям, страдающим от сердечно-сосудистых заболеваний.

Раздельное питание таблица совместимости продуктов

В рамках раздельного питания можно есть фрукты, овощи, цельнозерновые и молочные продукты и мясо. Ограничения распространяются только на рафинированный крахмал и насыщенные жиры, которые содержатся во вредных обработанных продуктах. Раздельное питание необходимо планировать, учитывая совместимость разных групп продуктов. Ниже представлена подробная таблица диеты:

Раздельное питание таблица совместимости продуктов

Раздельное питание таблица совместимости продуктов.

Раздельное питание для похудения - меню на неделю. 
На этой диете запрещено перекусывать между приемами пищи, поскольку тогда вы смешаете несколько продуктов друг с другом, что совсем недопустимо. Питание делится на 3 приема пищи: завтрак, обед и ужин.

Примерное меню раздельного питания для женщин

Понедельник

  • Завтрак - омлет.
  • Обед - 2 или 3 банана.
  • Ужин - овощной салат.

Вторник

  • Завтрак - 2 яблока и банан.
  • Обед - 2 вареных яйца.
  • Ужин - стакан молока.

Среда

  • Завтрак - тост.
  • Обед - стакан свежего молока.
  • Ужин - лосось на гриле без масла.

Четверг

  • Завтрак - скрэмбл.
  • Обед - салат с цыпленком.
  • Ужин - 2 банана.

Пятница

  • Завтрак - чашка свежих фруктов.
  • Обед - овощной салат.
  • Ужин - куриный суп.

Суббота

  • Завтрак - фрукт по выбору.
  • Обед - вареные овощи.
  • Ужин - стакан теплого молока.

Воскресенье

  • Завтрак - омлет.
  • Обед - греческий йогурт.
  • Ужин - овощной суп.

Чтобы похудеть навсегда, нужно каждый день придерживаться правильного питания и заниматься любимым видом спорта. Катайтесь на велосипеде, ходите в спортзал, плавайте или бегайте по утрам - любая физическая активность улучшит не только ваше самочувствие, но и формы. 

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