Раздельное питание для похудения, меню, таблица продуктов — худеем по науке

Любимая голливудская диета - раздельное питание. Делимся актуальной инструкцией для похудения: меню на неделю, таблица продуктов и ключевые принципы работы популярной диеты.
Диета "Раздельное питание" - любимый способ похудения голливудских и российских звезд. Рассказываем, как избавиться от лишних кило, не отказывая себе ни в чем.
Что такое раздельное питание для женщин?
Система раздельного питания работает только при одном условии: вы не едите вместе продукты из разных пищевых групп. Сочетать можно только те продукты, которые совместимы друг с другом. В основе диеты - теория о том, что одновременное употребление кислой и щелочной пищи замедляет пищеварение, нарушает обмен веществ и приводит к набору веса. Все дело в пищеварительной системе, которая не может создать идеальные условия переработки для каждого продукта и начинает сходить с ума.
Главный принцип раздельного питания - не употребляйте разные продукты в одно и то же время. Придерживаться диеты раздельного питания можно двумя разными способами:
Одна группа продуктов в день.
Одна группа продуктов в рамках одного приема пищи.
Главные правила раздельного питания:
- Последний прием пищи до 20 часов.
- Не делайте перекусов.
- Не смешивайте разные продукты друг с другом. Кислые продукты нельзя есть со сладкими, углеводы - с белками. Жиры - с крахмалом, а молочную пищу - с кисломолочной.
Недостатки раздельного питания и противопоказания
Многие врачи считают, что человеку сложно существовать только на одних белках или углеводах. Когда вы едите белок без углеводов, вы не чувствуете бодрости и энергии, ведь белку нужно время, чтобы расщепиться и наполнить организм силами. Если вы потребляете одни углеводы, вы теряете значительное количество мышечной массы.
Также раздельное питание противопоказано диабетикам. На фруктовых и углеводных днях резко повышается уровень сахара в крови, что совсем не безопасно. Специалисты рекомендуют отказаться от раздельного питания беременным, кормящим женщинам и людям, страдающим от сердечно-сосудистых заболеваний.
Раздельное питание таблица совместимости продуктов
В рамках раздельного питания можно есть фрукты, овощи, цельнозерновые и молочные продукты и мясо. Ограничения распространяются только на рафинированный крахмал и насыщенные жиры, которые содержатся во вредных обработанных продуктах. Раздельное питание необходимо планировать, учитывая совместимость разных групп продуктов. Ниже представлена подробная таблица диеты:
Раздельное питание для похудения - меню на неделю.
На этой диете запрещено перекусывать между приемами пищи, поскольку тогда вы смешаете несколько продуктов друг с другом, что совсем недопустимо. Питание делится на 3 приема пищи: завтрак, обед и ужин.
Примерное меню раздельного питания для женщин
Понедельник
- Завтрак - омлет.
- Обед - 2 или 3 банана.
- Ужин - овощной салат.
Вторник
- Завтрак - 2 яблока и банан.
- Обед - 2 вареных яйца.
- Ужин - стакан молока.
Среда
- Завтрак - тост.
- Обед - стакан свежего молока.
- Ужин - лосось на гриле без масла.
Четверг
- Завтрак - скрэмбл.
- Обед - салат с цыпленком.
- Ужин - 2 банана.
Пятница
- Завтрак - чашка свежих фруктов.
- Обед - овощной салат.
- Ужин - куриный суп.
Суббота
- Завтрак - фрукт по выбору.
- Обед - вареные овощи.
- Ужин - стакан теплого молока.
Воскресенье
- Завтрак - омлет.
- Обед - греческий йогурт.
- Ужин - овощной суп.
Чтобы похудеть навсегда, нужно каждый день придерживаться правильного питания и заниматься любимым видом спорта. Катайтесь на велосипеде, ходите в спортзал, плавайте или бегайте по утрам - любая физическая активность улучшит не только ваше самочувствие, но и формы.