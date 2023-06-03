3 июня 2023

3 июня 2023 17:27

Полезна ли черешня или в ней слишком много сахара?

Особенно приятно есть продукты, которые нравятся на вкус, если они приносят пользу. Так можно сказать о черешне - ягоде, сезон которой уже начался. Они во многом выигрывают у других сезонных фруктов, очень полезны для организма и могут с легкостью стать полезной заменой сладостям и другим перекусам. Рассказываем, чем полезна эта ягода, и почему ее стоит включить в свой лет них рацион. 

Она содержит много клетчатки 

Не всегда легко получить рекомендованные 25-30 граммов клетчатки в день, а ведь это очень полезный микроэлемент, который необходим нашему организму. В чашке черешни содержится 3 граммами клетчатки, поэтому ягоды могут стать отличным ее источником. Диета, богатая клетчаткой, способствует поддержанию здоровой массы тела, улучшению здоровья кишечника, снижению холестерина и риска сердечных заболеваний и даже препятствует повышению уровня сахара в крови. 

Черешня действует как противовоспалительные средства

Болят мышцы или суставы? Черешня может стать вашим новым сладким источником обезболивания. Исследования показывают, что они богаты антоцианами, группой полифенолов, которые борются с воспалением тканей так же, как и такие лекарства как, например, ибупрофен.

Она полезна для сердца

Антоцианы, содержащиеся в черешне, также могут быть полезны для вашего сердца. Исследования показывают, что эти вещества могут играть роль в профилактике сердечных заболеваний, уменьшая воспаление и способствуя здоровой функции артерий. 

Ягоды улучшают качество сна

По данным Национального фонда сна, черешня является естественным источником гормона мелатонина, который помогает контролировать внутренние часы вашего тела и способствует здоровому режиму сна. Ежедневное употребление 25 ягод черешни может помочь вам спать крепче и дольше всего за три дня. Национальный фонд сна рекомендует есть черешню незадолго до того, как лечь спать, для максимальной пользы.

thesymbol.ru


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