Что произойдет с телом, если не лениться и делать приседания каждый день

Приседания относятся к числу так называемых составных упражнений. В них мы прорабатываем одновременно несколько крупных групп мышц - и объединяем их в одно движение. В случае приседаний это мышцы бедер, ягодиц и кора, а иногда даже мышцы спины. Именно поэтому приседы приносят так много пользы телу. Вот четыре самых важных эффекта.

Приседания ускоряют метаболизм

Квадрицепс - самая большая мышца тела. Поэтому ее тренировка помогает сжечь много калорий за короткое время и стимулирует обмен веществ. И даже после тренировки мышцы продолжают работать! Поэтому, если ты хочешь похудеть и ускорить обмен веществ, приседай.

Приседания снижают риск получения травмы

Регулярно практикуя приседания, ты укрепишь свои мышцы и разовьешь гибкость и равновесие. Все это необходимо для того, чтобы иметь сильное и здоровое тело. Пример: тело, тренированное приседаниями (и, конечно, другими упражнениями), легче принимает правильную позу при подъеме тяжестей, вместо того, чтобы нагружать спину.

Приседания укрепляют кости

Приседания приносят пользу не только мышцам - также ты укрепляешь кости с помощью этого комплексного упражнения. С возрастом плотность наших костей автоматически уменьшается, и кости становятся более пористыми - особенно актуальна эта проблема для женщин после 40. Регулярные упражнения - очень эффективный способ укрепить кости. Женщины в постменопаузе, которые практикуют приседания несколько раз в неделю, имеют более высокую плотность костей, чем без упражнений.

Приседания улучшают осанку

Активация мышц кора и спины помогает работать над здоровой вертикальной осанкой в ​​​​долгосрочной перспективе. Но для этого важно освоить правильную технику приседов: держать спину прямо, напрягать мышцы живота и отводить плечи назад и вниз. Эффект для осанки усиливается, когда во время упражнения ты поднимаешь руки над головой. Не забудь отводить плечи вниз!

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