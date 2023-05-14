Фитнес-эксперт назвал пять приводящих к появлению складок на животе привычек

Фитнес-эксперт Энтони Енг назвал пять привычек, приводящих к появлению складок на животе. Его слова приводит портал Eat This, Not That, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Енг рассказал, что склонность к нездоровому питанию - одна из главных причин увеличения объемов живота. Он порекомендовал обратить внимание на рацион, а также избавиться от привычки оправдывать нарушения стрессом и внешними обстоятельствами. "Составьте план или попросите диетолога сделать это, чтобы вам больше не приходилось решать, что съесть. Просто следуете плану и наслаждаетесь", - добавил он.

Специалист также отметил, что важно отказаться от "рассеянного питания". "Не отвлекайтесь во время еды, сосредоточьтесь на пережевывании пищи, тогда вы есть будете ровно столько, сколько вам нужно, - не больше", - пояснил Енг.

Эксперт заявил, что еще одна причина появления лишних сантиметров на талии - сидячий образ жизни. Не менее важен, по словам Енга, здоровый сон. "Можете думать, что вас устраивает 5-6 часов сна, но вы не обманете свое тело. Плохой сон связан с увеличением жира, особенно в области живота", - сказал специалист, назвав 7-8 часов сна оптимальным значением.