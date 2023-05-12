12 мая 2023

12 мая 2023 14:00

Почему из-за продуктов с отрицательной калорийностью вес не снижается, а наоборот растет - объяснение врача

Почему из-за продуктов с отрицательной калорийностью вес не снижается, а наоборот растет: объяснение врача

Ананасы, перец, сельдерей, яблоки, огурцы, капуста, морковь... Список продуктов с отрицательной калорийностью можно долго продолжать. Конечно, все эти овощи и фрукты содержат определенное количество калорий. "Отрицательными" их стали называть за счет эффекта термогенеза: когда на переваривание организм тратит больше калорий, чем получает из продуктов. В итоге мы получаем дефицит калорий, который и ведет к снижению массы тела. 

Без продуктов с отрицательной калорийностью не обходится ни один список продуктов, разрешенных во время похудения. Также именно ими рекомендуется перекусывать в течение дня: ведь помимо прочего в овощах и фруктах много клетчатки, которая помогает чувствовать сытость.   

Чтобы ускорить процесс похудения, некоторые девушки стараются есть как можно больше "отрицательных" продуктов. Например, заменяя ими гарнир из круп и картофеля. Или объедаясь морковью и огурцами на ночь, вместо ужина.   

Увы, похудение - это нелегкий процесс, усеянный множеством подводных камней. И бесконтрольные перекусы, казалось бы, безобидными продуктами - одна из главных опасностей на пути к здоровому и красивому телу. 

"Коварство ''продуктов с отрицательной калорийностью'' заключается в том, что их едят килограммами, и из-за этого безбожно растягивают желудок. А он с годами теряет эластичность и уже не сокращается до нормальных размеров. В итоге люди вынуждены переедать, чтобы получить чувство полноты в желудке - один из важнейших факторов насыщения", - объясняет врач-эндокринолог Зухра Павлова.  

К тому же в подобных продуктах отсутствуют белки. Их недостаток в рационе, как известно, негативно сказывается на мышечной массе и сжигании жира. Так что куда правильнее продукты с отрицательной калорийностью делать не основой, а дополнением любых приемов пищи. Для этого они и существуют!

thevoicemag.ru


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