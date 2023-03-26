26 марта 2023

26 марта 2023 18:00

Названа лучшая обувь для женщин после 30 лет

Сертифицированный ортопед Наджва Джавед и старший директор по дизайну бренда LifeStride Даниэль Калиш назвали лучшую обувь для женщин после 30 лет. Соответствующий материал появился на сайте издания Today, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам доктора, в данном возрасте мышечная ткань и суставы начинают ослабевать. "Большая часть боли, которую испытывают женщины, связана с защемлением нервов, напряжением связок и большой нагрузкой на сухожилия", - пояснила Джавед и отметила, что у многих 30-летних женщин развивается плоскостопие.

В связи с этим специалист выделила слипоны, мокасины, туфли на танкетке и каблуке с небольшим уровнем наклона. Данный тип обуви немного приподнимают пятку, не оказывая сильного давления на пальцы. Вдобавок Джавед посоветовала присмотреться к спортивным моделям, сделанным под индивидуальные особенности стопы.


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