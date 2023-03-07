Хрупкие и ломкие ногти причины - рекомендации эндокринолога

Когда вокруг подстерегают грипп и прочие вирусы, удивительно, что некоторым удается избежать простуды, хотя все вокруг кашляют и чихают. Врачи объясняют это особенностями иммунной системы - первой линии защиты организма от вирусов, бактерий, грибков и прочих напастей. Вот несколько советов, которые помогут защититься от болезней.

Никто не любит болеть - это неприятно, изнурительно и чревато осложнениями. И если вы хотите укрепить иммунитет от восприимчивости к вирусам, надо оказывать защитной системе посильную поддержку. В первую очередь, в простудный сезон стоит избегать многолюдных мест и не прикасаться к лицу, пока не помоете руки, тщательно намыливая их не меньше 20 секунд: слизистые рта, носа и глаз - портал проникновения вирусов.

ПЕРЕСТАНЬТЕ ПЕРЕЖИВАТЬ

Вот именно, сколько можно об одном и том же. Поводы для расстройств, сомнений и самокритики никогда не иссякнут, но давно пора изменить к ним отношение. Если не получается самостоятельно, обратитесь к специалисту - это действительно помогает.

"Все наши переживания - продукты разума, порождаемые психологическими травмами и социальными установками, но способные нанести реальный вред физическому здоровью, - напоминает Ольга Голосова, ведущий психолог и гипнотерапевт Golosova Center. - Хронический стресс провоцирует выбросы кортизола, подавляющего иммунный ответ в схватке с вирусами. Этот гормон угнетает функции защитных Т-клеток и снижает уровень секреторных IgA-антител в слизистых кишечника и дыхательных путей, главных защитников от патогенов. Ради своего здоровья поменяйтесь со стрессом ролями, начав наконец его контролировать. Если нет времени или средств на психолога, найдите в повседневной рутине время для йоги, медитации и практики глубокого дыхания".

ДОБАВЬТЕ В МЕНЮ ВИТАМИНЫ

Вы можете принимать витамины А, В6, С, D, Е и минеральные вещества в формате поливитаминных капсул или пищевых добавок, однако в составе продуктов питания микронутриенты обеспечат максимальную пользу для организма. Овощи, фрукты, семена и орехи полны питательных веществ, укрепляющих иммунитет. Особенно продуктивным в этом деле считается витамин С, поэтому зимой и в межсезонье здоровый рацион поддержат цитрусовые, шпинат, киви и клюква. Не забывайте, что здоровая печень обеспечивает естественный процесс детоксикации, чему способствуют крестоцветные овощи, такие как капуста, брокколи и брюква. Среди прочих продуктов-"чемпионов", укрепляющих иммунную систему, диетологи выделяют йогурт, красный сладкий перец, курятину, моллюсков, зеленый чай, мед, чеснок, имбирь, куркуму.

ПОВЕРЬТЕ В ЦЕЛЕБНЫЕ ОТВАРЫ

Лекарственные растения, ягоды и травы - эхинацея, шиповник, рябина, малина, смородина, элеутерококк, родиола розовая, бузина - помогут не только противостоять вирусам, но и ускорить выздоровление, если уберечься не удалось. Заваривайте травяные чаи, варите морсы и компоты - заодно, помимо укрепления иммунитета, познакомитесь с эффективными рецептами народной медицины.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ПРО СПОРТ

Научно доказано, что регулярные занятия спортом положительно влияют на иммунную систему. Физические упражнения мобилизуют защитные Т-лимфоциты, защищающие тело от инфекций, разрушая чужеродные или поврежденные клетки. Придерживайтесь разумных усилий, не убивайтесь в хлам на интервальных тренировках - усталость от чрезмерных нагрузок, наоборот, ослабляет иммунитет, облегчая доступ вирусным инфекциям.

ВЫСЫПАЙТЕСЬ

Недостаток сна также снижает активность Т-клеток, ослабляет иммунную систему и действие прививочных вакцин. Старайтесь спать положенные 7-8 часов, отправляясь в постель в одно и то же время. Если работа обязывает вас к постоянным командировкам в разных часовых поясах, принимайте перед сном 2-3 мг мелатонина для адаптации циркадного ритма.

БЫВАЙТЕ НА СОЛНЦЕ

Витамин D необходим для здоровой деятельности иммунной системы, поскольку помогает организму выделять антитела. Его недостаток признан учеными одной из основных причин респираторных заболеваний. Ежедневные прогулки в течение 10-15 минут обеспечивают необходимую норму для укрепления иммунитета и защиты от вирусов - с выработкой витамина справится и осеннее, и зимнее, и весеннее солнце, а вот с летним важно не переборщить, потому что как это ни парадоксально - загар ослабляет защитные функции организма.

ЗАВЯЗЫВАЙТЕ С КУРЕНИЕМ

Откажитесь от дурной привычки, потому что это сомнительное развлечение не только увеличивает риск развития рака, но и натурально губит иммунную систему. Наукой установлено, что курение снижает эффективность защитных способностей организма, оказывая негативное влияние как на адаптивный, так и на врожденный иммунитет, и, кроме того, увеличивает вероятность возникновения аутоиммунных реакций.

ПЕЙТЕ БОЛЬШЕ ВОДЫ

Про пользу чистой питьевой воды известно всем - она увлажняет, очищает, поддерживает и, в общем-то, ничего не стоит. Также всем известно, что злоупотребление алкоголем не сулит ничего доброго, попутно подрывая работу иммунной системы. Тем не менее, есть и хорошие новости: умеренные дозы качественных напитков, например сухого красного вина, могут быть полезными для общего здоровья организма.

elle.ru