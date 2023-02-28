Насколько опасны густой туман и магнитная буря, наблюдающиеся в Баку? - Отвечает врач

Сегодня и завтра в стране прогнозируют сильную магнитную бурю. Согласно ожиданиям специалистов, сила бури в эти дни возрастет до 4 баллов, что существенно превышает норму.

Но наряду с магнитной бурей на Абшеронском полуострове наблюдается и густой туман.

Какое влияние может оказать густой туман на силу бури?

Как передает Day.Az, врач Расиф Багиров в беседе с Bizim.Media отметил, что существует значительная разница между бурями, надвигающимися в разных погодных условиях.

"Конечно, буря, надвигающаяся в туманную погоду, наталкивается на определенное препятствие. Когда в воздухе много влаги, магнитная буря усиливается. Туман не наблюдается на протяжении всех суток, а лишь в определенные часы", - отметил врач.

Тем не менее, специалист не видит причин для беспокойства.

"Магнитная буря уже стала обычным природным явлением, к которому человеческий организм успех привыкнуть. Современной медициной не зафиксированы факты летальных исходов вследствие магнитной бури", - отметил врач.