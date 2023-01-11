11 января 2023

11 января 2023 15:20

Названы опасные последствия сна с мокрыми волосами

Врач-косметолог и трихолог сети клиник ЦИДК Татьяна Степанова назвала опасные последствия сна с мокрыми волосами. Соответствующий материал появился на сайте издания Woman's Day, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам эксперта, после мытья пряди становятся холодными, и в связи с этим возрастает риск переохлаждения волосяных луковиц. В свою очередь, данное состояние может привести к появлению зуда, покраснениям на коже головы, болевым ощущениям и гнойникам.

Вдобавок Степанова отметила, что скопившаяся в подушке влага вызывает появление пылевых клещей. "Эти паукообразные - мощнейший аллерген, вызывающий кожные и дыхательные болезни", - заключила она.


Просмотров: 113

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровье

5 января 12:11

  • 865
Как уберечь ребенка от болезней в холодное время года? - отвечает минздрав

Здоровье

2 января 07:29

  • 950
Методы борьбы с кожными высыпаниями зимой - советы врача

Здоровье

30 декабря 2022 00:57

  • 1 296
Почему при повороте головы появляется хруст?

Здоровье

27 декабря 2022 11:18

  • 710
Специалист-эксперт минздрава Азербайджана о медицинской реабилитации

Здоровье

24 ноября 2022 11:00

  • 3 608
“MÖHTƏŞƏM CÜMƏ” fürsətləri sizi gözləyir! VİDEO (R)

Здоровье

1 ноября 2022 11:47

  • 1 386
"Aquatic palace" dan xanımlar üçün özəl təklif

Здоровье

5 октября 2022 12:05

  • 1 887
3 важных факта о детоксе

Здоровье

4 октября 2022 10:06

  • 2 458
3 ежедневные привычки, которые портят кожу - ФОТО

Здоровье

2 октября 2022 09:28

  • 1 386
Неочевидные продукты, мешающие похудеть

Здоровье

18 сентября 2022 09:43

  • 1 369
Лечение гриппа в домашних условиях: что нужно для быстрого выздоровления? - ФОТО