Названы опасные последствия сна с мокрыми волосами

Врач-косметолог и трихолог сети клиник ЦИДК Татьяна Степанова назвала опасные последствия сна с мокрыми волосами. Соответствующий материал появился на сайте издания Woman's Day, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам эксперта, после мытья пряди становятся холодными, и в связи с этим возрастает риск переохлаждения волосяных луковиц. В свою очередь, данное состояние может привести к появлению зуда, покраснениям на коже головы, болевым ощущениям и гнойникам.

Вдобавок Степанова отметила, что скопившаяся в подушке влага вызывает появление пылевых клещей. "Эти паукообразные - мощнейший аллерген, вызывающий кожные и дыхательные болезни", - заключила она.