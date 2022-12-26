Как быстро привести себя в порядок после новогодних праздников?

До Новогоднего застолья остались считанные дни, а это значит, что всем нам нужно знать, как с наименьшими потерями для организма максимально быстро выйти из состояния куража.

Налог, который мы платим за веселую ночь, называется похмелье. Оно может продлиться от шести часов до нескольких дней, в зависимости от пола, возраста, конституции тела и генетических особенностей. Женщины страдают похмельем, как правило, сильнее не только из-за меньшего веса, но еще и из-за большего количества жировой ткани, которая задерживает алкоголь.

Алкоголь - сильный диуретик, который раздражает желудок и вымывает огромное количество питательных веществ, необходимых нам для хорошего самочувствия (витамины группы Б, цинк, витамин С).

Алкоголь также содержит много сахара, что резко повышает уровень глюкозы в крови, с последующим сильным падением. В совокупности эти факторы вызывают метаболический шок: головная боль, тошнота, слабость и подавленность. Что же делать и как себя обезопасить, - рассказывает нутрициолог, член Национального общества диетологов, Алла Наумова.

1. ПЕЙТЕ БОЛЬШЕ ВОДЫ

Организм человека и мозг примерно на 70% состоит из воды, поэтому важно как можно раньше восстановить водный баланс в организме. Идеальной профилактикой похмелья будет, если вы будете запивать алкоголь водой и перед сном выпьете 2-3 больших стакана воды. Пейте наследующий день как можно больше воды, травяных чаев, томатный сок, воду с лимоном и свекольный сок. Последний также поможет наладить детокс печени.

2. ЕШЬТЕ ЯЙЦА НА ЗАВТРАК

Яйца богаты цистеином, аминокислотой, которая борется с токсичным действием алкоголя. Если вам сложно начать есть из-за приступов тошноты, то лучшей стратегией будет начать с круп: рис, гречка, овсянка.

3. ОВОЩИ И ФРУКТЫ ПРОТИВ ТРЕВОЖНОСТИ

Важно восполнить образовавшиеся дефициты витаминов в организме. Когда аппетит вернется, приготовьте себе салат из зеленых овощей, томатов, шпината, бобовых и зелени, с добавлением орехов и семечек. Так вы восполните свои запасы витаминов группы Б. Ешьте мандарины и апельсины. Во-первых, их аромат поднимает настроение, во-вторых, в них много витамина С.

4. ДЫШИТЕ КИСЛОРОДОМ

Кислород помогает быстрее преодолеть неприятные чувства, связанные с похмельем, поэтому устройте себе 20 минутную прогулку или легкую пробежку на свежем воздухе. Сделайте растяжку или займитесь йогой с открытым окном, это улучшит кровоток и поступление кислорода, что поможет вам быстрее восстановить силы.

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